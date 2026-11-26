كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سيدة وأنجالها لقيامهم بممارسة مهنة منادى سيارات، ومطالبتها له بمبلغ مالى نظير السماح لسيارته بالإنتظار بأحد الشوارع بالقاهرة والتعدى عليه بالسب والضرب حال رفضه .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وبمواجهتها إعترفت بممارسة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنها بقصد التربح، وإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .