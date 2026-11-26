سجّل متوسط أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة، اليوم 26 نوفمبر، تباينًا بين الأصناف المختلفة، وفقًا لبيانات صفحة الأسعار المحلية، وتراوحت أسعار الكيلو بين 10.06 جنيه لـ اللفت و97.65 جنيه لورق العنب البناتي.

وبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم 23.85 جنيه، والبطاطس 25.86 جنيه، والبطاطا 14.61 جنيه، والبصل 21.43 جنيه، والليمون البلدي 33.37 جنيه. وسجلت البامية 57.86 جنيه، والملوخية 17.66 جنيه، واللفت 10.06 جنيه، والكوسة 26.41 جنيه، والقلقاس 26.85 جنيه.

وسجّل كيلو الفلفل الرومي 24.11 جنيه، والفلفل الحامي 23.39 جنيه، والفاصوليا الخضراء 32.29 جنيه، والبسلة 50.38 جنيه، والسبانخ 22.08 جنيه، وخيار الصوب 21.52 جنيه، والخبيزة 11.39 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الجزر الأصفر 22.82 جنيه، والجزر الأصفر بعرش 15.79 جنيه، والبنجر 22.68 جنيه، وباذنجان العروس 18.89 جنيه، والباذنجان الرومي 15.19 جنيه، والأبيض 17.91 جنيه، بينما سجل ورق العنب البناتي 97.65 جنيه.

أسعار الخضراوات بالواحدة

بلغ متوسط سعر الكرنب 35.39 جنيه، والقرنبيط 29.11 جنيه، والخس 21.61 جنيه، بينما سجلت الواحدة من البنجر 4.78 جنيه.

أسعار الورقيات بالربطة

أظهرت البيانات أسعار الورقيات لكل 100 رابطة، حيث سجلت الكسبرة 281.54 جنيه، والكرفس 344.12 جنيه، والكرات 236.67 جنيه، والشبت 292.06 جنيه، والسلق 298.78 جنيه، والجرجير 236.74 جنيه، والبقدونس 315 جنيهًا، والبصل الأخضر 373.57 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجّل متوسط أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة، اليوم 26 نوفمبر، تباينًا بين الأصناف المحلية والمستوردة، وفقًا للبيانات المنشورة، وجاء الأناناس في مقدمة الأسعار بين الفواكه المباعة بالواحدة، بينما تصدر التفاح قائمة الأصناف المسجلة بالكيلو.

وبلغ متوسط سعر كيلو التفاح 86.03 جنيه، وسجل تفاح جولدن 83.19 جنيه، والتفاح المحلي 59.05 جنيه. كما وصل سعر كيلو العنب المستورد إلى 73.86 جنيه، والبرقوق 72 جنيهًا، والخوخ 60.43 جنيه، وجوز الهند 60.57 جنيه، والتين 50.52 جنيه.

وسجّل الموز المستورد 53.55 جنيه للكيلو، وموز بيكو 41.94 جنيه، والموز المغربي 38.30 جنيه، والموز البلدي 35.48 جنيه. وبلغ سعر كيلو بلح العجوة 54.84 جنيه، والنبق 48.55 جنيه، والكاكا 44.54 جنيه، والجريب فروت 30.58 جنيه، والكنتالوب 26.26 جنيه، واللارنج 11.92 جنيه.

أما الفاكهة المسجلة بالواحدة، فبلغ متوسط سعر البطيخة 80.31 جنيه، والأناناس 110.29 جنيه، والكيوي 10.31 جنيه، والدوم 5.70 جنيه. وسجلت كرتونة الكيوي 467.08 جنيه.

وتعكس الأسعار متوسطات التجزئة الواردة في البيانات، وقد تختلف الأسعار الفعلية من سوق إلى آخر بحسب المنطقة وجودة المنتج.