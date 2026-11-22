أعلنت محافظة الوادي الجديد استمرار طرح كميات من الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم البقري بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، في إطار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

محافظة الوادي الجديد تطرح خضروات بـ10 جنيهات ولحومًا بـ350 جنيهًا بمنافذ باريس

وأوضحت المحافظة أن أسعار الخضروات المطروحة بمنافذ البيع تبدأ من 10 جنيهات، حيث سجل سعر الطماطم 15 جنيهًا، بينما بلغ سعر كل من الباذنجان والفلفل الرومي والخيار 10 جنيهات.

وأضافت أن الخضروات المطروحة من إنتاج منطقة مفيض باريس، ضمن منتجات «خير بلدنا»، وتُباع بمنفذ الوحدة المحلية للشباك الواحد، لإتاحة المنتجات الزراعية المحلية للمواطنين بأسعار مناسبة.

اللحوم البقري بـ350 جنيهًا للكيلو

وطرحت الوحدة المحلية اللحوم البقرية الطازجة بسعر 350 جنيهًا للكيلوجرام، إلى جانب توفير الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار ضخ السلع الغذائية والمواد الأساسية يوميًا بمنافذ البيع التابعة للوحدة المحلية بمدينة باريس والقرى التابعة لها، لضمان توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار التوسع في توفير السلع بأسعار مخفضة، والاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر وتحقيق التوازن في الأسواق.