تحدث الدكتور و السيناريست مدحت العدل، خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن الأهمية الكبيرة التي يحملها التكريم بالنسبة للفنان، خاصة عندما يأتي في أثناء استمراره في العمل وتقديم مشروعات فنية جديدة، مؤكداً أن التقدير في هذه المرحلة يمثل قيمة معنوية ونفسية عميقة، ويمنح صاحبه شعوراً بأن ما بذله من جهد طوال مشواره الفني لم يذهب هباءً.

وأوضح مدحت العدل أن التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فخر كبير لي لما قدمه من أعمال وجهد على مدار سنوات، مشيراً إلى أن شعور الفنان بأن هناك من يتابع أعماله ويقدر ما يقدمه يمثل حافزاً مهماً للاستمرار والنجاح.

وأضاف أن حصول الفنان على التكريم خلال انشغاله بأعمال جديدة يمنحه إحساساً خاصاً بالرضا، لأنه يأتي في وقت لا يزال فيه قادراً على العطاء والإبداع، ويؤكد له أن ما قدمه ترك أثراً لدى الناس، وأن الجمهور لم ينسَ جهده ومشواره.

وأشار إلى أن هذا التقدير يضع على عاتق الفنان مسؤولية أكبر، إذ يجعله أكثر حرصاً على أن يكون عمله المقبل أفضل من سابقه، وأن يحافظ على المستوى الذي وصل إليه، بل يسعى دائماً إلى تطوير أدواته وتقديم محتوى يليق بثقة الجمهور وتقديره.

وشدد مدحت العدل على أن المعنى النفسي للتكريم عميق للغاية، لأنه يحمل للفنان رسالة شكر واعتراف بما قدمه، ويمنحه دفعة معنوية للاستمرار في العمل، مؤكداً أن أجمل ما في التكريم هو أن يشعر الإنسان بأن مجهوده كان له صدى وأن هناك من يقدره ويقول له: شكراً على ما قدمته.

وأكد أن التكريم الحقيقي لا ينبغي أن يكون مجرد تقدير للماضي، بل يجب أن يتحول إلى حافز للمستقبل، يدفع الفنان إلى مواصلة الاجتهاد وتقديم أعمال أكثر تميزاً، لأن تقدير الجمهور مسؤولية كبيرة تتطلب الحفاظ على الثقة والسعي الدائم إلى الأفضل. و أكد أنه لا يهتم ب الانتقادات علي تصريحاته و لا يهتم إلا بالنقد البناء



