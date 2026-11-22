لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران مع بداية عام 2027؛ حال فشل المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق، محذرًا من أن السفن الإيرانية التي تحاول اختراق الحصار البحري الأمريكي؛ ستواجه هجومًا عسكريًا قد يؤدي إلى إغراقها.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن ترامب أعرب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأحد، عن ميله إلى استئناف الضربات العسكرية الكبرى ضد طهران بعد احتفالات رأس السنة، إذا لم تسفر الجهود الدبلوماسية عن اتفاق، في إشارة إلى احتمالات تجدد التصعيد مع بداية العام الجديد.

وأشار ترامب إلى استمرار المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، لكنه أبدى استياءه مما وصفه بأسلوب المفاوضات الإيراني، متهمًا الجانب الإيراني بإطالة أمد المحادثات دون تحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الأمريكي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران بشأن احتمالات تحدي الحصار البحري المفروض على موانئها، بعدما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى إمكانية تحرك سفن إيرانية لاختبار قدرة الولايات المتحدة على فرض الحصار.

ونقلت الصحيفة عن ترامب تهديده بإغراق السفن الإيرانية التي تحاول كسر الحصار، مؤكدًا أن القوات الأمريكية ستتعامل معها عسكريًا في حال محاولة تجاوز القيود البحرية المفروضة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع تقارير عن استمرار الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط وتهديد المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات صاروخية، حيث نقلت عن صحيفة «وول ستريت جورنال» تقديرات تفيد بامتلاك طهران نحو 1500 صاروخ باليستي، مع قدرتها على إنتاج نحو 50 صاروخًا إضافيًا شهريًا، رغم الضربات العسكرية الأمريكية السابقة.

وفي سياق آخر، تطرق ترامب إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة داخل إيران، داعيًا المتظاهرين إلى مواصلة تحركاتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية، من بينها انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وعلى صعيد المواقف الإقليمية، أوضحت الصحيفة أن دول الخليج تضغط باتجاه التوصل إلى تسوية تفاوضية، خشية أن يؤدي تجدد الضربات الأمريكية إلى ردود إيرانية تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت الحيوية في المنطقة.

ولفت التقرير إلى استمرار الدور القطري في الوساطة بين واشنطن وطهران، من خلال نقل الرسائل بين الجانبين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحرك بين مسارين متوازيين، أولهما مواصلة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، والثاني إبقاء الباب مفتوحًا أمام المفاوضات، مع تلويح ترامب باستئناف العمليات العسكرية إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.