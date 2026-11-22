رجّحت تقديرات داخل البيت الأبيض أن ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسبوعا على الأقل قبل اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري محتمل على إيران، في ظل خلافات داخل إدارته بشأن جدوى التصعيد العسكري، والضغوط الإسرائيلية لدفع واشنطن نحو تنفيذ عملية مشتركة ضد طهران.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن اتخذت في الوقت الراهن قرارًا بالانتظار لمدة أسبوع على الأقل قبل شن أي هجوم، وسط تقديرات بأن تنفيذ عملية عسكرية في التوقيت الحالي لن يحقق مكاسب تتناسب مع تكلفتها بالنسبة للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد صرح، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بأنه يميل إلى إصدار أوامر بشن هجوم على إيران بعد احتفالات رأس السنة، في تصريحات تأتي بالتزامن مع استمرار المشاورات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران.

وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات بين مستشاري ترامب بشأن الاستمرار في سياسة الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، والتي تحقق نتائج ملموسة وفقًا للتقديرات الأمريكية، أو الاستجابة للضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ هجوم عسكري مشترك.

وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة، بدأت واشنطن تقتنع بأن إسرائيل لن تقدم على شن هجوم منفرد، وأن أي تحرك عسكري محتمل سيكون أكثر ترجيحًا في إطار تنسيق مشترك بين الجانبين.

وفي المقابل، تضغط إسرائيل من أجل تنفيذ هجوم مكثف يستمر عدة أيام، بهدف إضعاف القدرات الإيرانية ودفع النظام إلى مرحلة من الاضطراب قد تقربه من الانهيار، رغم عدم وجود ضمانات بتحقيق هذا الهدف، خاصة أن جولتي المواجهة السابقتين لم تؤديا إلى سقوط النظام الإيراني.

ولفت التقرير إلى أن بعض مستشاري ترامب يشككون في جدوى المقترح الإسرائيلي، معتبرين أن الضربات العسكرية لن تؤدي بالضرورة إلى تغيير الوضع القائم أو إسقاط النظام الإيراني، كما نقلت الصحيفة عن مقربين من الرئيس الأمريكي مخاوفهم من أن تكون حسابات نتنياهو مرتبطة أيضًا باعتبارات سياسية داخلية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي ومساعيه للتأثير في موازين القوى الحزبية.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن إيران تسعى إلى كسر الحصار المفروض عليها من خلال محاولة إرسال أعداد كبيرة من ناقلات الوقود عبر مضيق هرمز، في خطوة قد تؤدي، حال نجاحها، إلى تقويض الحصار، بينما قد يفتح فشلها الباب أمام تصعيد عسكري جديد.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل قطر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لمنع تجدد المواجهة، بينما ترفع إسرائيل مستوى التأهب تحسبًا لعدة سيناريوهات، تشمل تعرضها لهجوم إيراني مفاجئ أو تنفيذ عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة أو تحرك عسكري إسرائيلي منفرد.

وأكد التقرير أن القرار النهائي بشأن أي هجوم محتمل يظل بيد ترامب، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تعتزم التحرك منفردة دون دعم أمريكي، في وقت ترى فيه بعض الأوساط الإسرائيلية أن استمرار غياب الضربة يمنح فرصة إضافية للمفاوضات دون ممارسة ضغوط عسكرية.