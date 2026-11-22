تناول الإعلامي أحمد موسى، بيان وزارة النقل بشأن تعرض السفينة «كايرو لايت»، التي ترفع علم سان مارينو، لمحاولات قرصنة بحرية أثناء وجودها في خليج عدن، مشيراً إلى نجاح طاقمها المصري في التصدي للهجوم والحفاظ على سلامة السفينة وأفرادها.

السفينة كانت في طريقها إلى سلطنة عمان

وأوضح موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السفينة كانت في طريقها إلى سلطنة عمان، ويقودها القبطان المصري علي سليمان، ويعمل على متنها 21 بحاراً مصرياً.

وأضاف أن السفينة تعرضت لثلاث محاولات قرصنة، إلا أن الطاقم تمكن من التعامل معها من خلال مناورة بحرية ورفع سرعة السفينة، إلى جانب التصدي للمهاجمين، ما أجبرهم على الفرار.

سرعة استجابة البحارة المصريين

وأشاد الإعلامي بسرعة استجابة البحارة المصريين، مؤكداً أن نجاحهم في تجاوز الواقعة يمثل إنجازاً يستحق التقدير، خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها بعض طرق الملاحة البحرية الدولية.