تساءل الإعلامي أحمد موسى عن حقيقة انتقال المواجهة الروسية الأوكرانية من البحر الأسود إلى البحر المتوسط، في ضوء الانفجار الذي استهدف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، والتقارير المتعلقة باستهداف سفينة مالطية وزوارق مسيّرة قبالة السواحل الليبية.

ما يحدث في ليبيا

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ما يحدث في ليبيا يطرح تساؤلات مهمة بشأن تداعيات الصراع الدولي على أمن المنطقة، خاصة مع وجود مصالح روسية في الموانئ الليبية، واستمرار الانقسام السياسي بين شرق ليبيا وغربها.

وأشار أحمد موسي إلى تحذير حكومة الوحدة الوطنية الليبية من مخاطر إقحام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة مرتبطة بالصراعات الخارجية، مؤكدًا أهمية متابعة ما يجري وتأثيراته المحتملة على أمن البحر المتوسط والملاحة البحرية والأمن الإقليمي، لا سيما أن ليبيا تمثل دولة جوار مهمة لمصر.

ولفت إلى أن المسؤولية عن الهجمات لم تُحسم رسميًا حتى الآن، وأن تحديد الجهة التي تقف وراءها يظل مرهونًا بنتائج التحقيقات.