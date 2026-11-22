أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بختام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الأنشطة الفنية والثقافية داخل المدارس، ويفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء مصر لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وتوجه الوزير، في مستهل كلمته، بأسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة لهذا المهرجان، موضحًا أن هذه الرعاية تعكس اهتمام الدولة المصرية الأصيل ببناء الإنسان، وحرصها على تمكين الأجيال الجديدة من تنمية مواهبها وقدراتها الإبداعية، إيمانًا بأن بناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه ووجدانه يمثلان الركيزة الأساسية في بناء مستقبل هذا الوطن.

وأوضح الوزير أن الاحتفال بختام المهرجان جاء تتويجًا لأشهر من العمل الجاد والتحضير المتواصل والتنسيق الفعال بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة، وبمشاركة فاعلة من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاستعداد لهذا المهرجان بدأ في شهر مايو الماضي، حيث توالت المسابقات والأنشطة المسرحية والفنية التي منحت آلاف الطلاب فرصة المشاركة، وكشفت عن طاقات واعدة ومواهب متميزة في مختلف مجالات العمل المسرحي.

وأشار الوزير إلى أن ما يمنح هذه التجربة قيمتها الخاصة هو تجاوزها فكرة التنافس على الجوائز، وانطلاقها من رؤية أشمل تهدف إلى استعادة الدور التربوي والثقافي للمسرح المدرسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الفنون، وتمكين الطلاب في مختلف المحافظات من إظهار قدراتهم ومواهبهم، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظر إلى التعليم بوصفه رحلة متكاملة لا تقف عند حدود الكتاب المدرسي والصف الدراسي، بل تمتد إلى كل تجربة تسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه، وتعزيز مهاراته، وإعداده للمشاركة الإيجابية في مجتمعه.

وأوضح الوزير أن المسرح المدرسي ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو نشاط مهم يسهم في بناء الثقة بالنفس وتنمية شخصية الطالب، ويعزز قيم الحوار والتعاون والانضباط واحترام الآخر، مؤكدًا أن المسرح يتيح للطلاب الاقتراب من قضايا مجتمعهم والتعبير عنها بأساليب إبداعية، ويسهم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والانتماء، وتنمية الحس الفني والإنساني لديهم، وأن اهتمام الوزارة بالمسرح المدرسي يأتي ضمن رؤيتها لتطوير العملية التعليمية، والتي تستهدف بناء شخصية متكاملة للطالب المصري تجمع بين المعرفة والمهارة والوعي والإبداع.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب المشاركين في المهرجان، أكد خلالها أنهم أصحاب هذا المهرجان وأبطاله الحقيقيون، مشيرًا إلى أنهم قدموا خلال فعالياته نموذجًا مشرفًا لما يمتلكه طلاب مصر من مواهب وطاقات إبداعية، وأثبتوا أن المدارس المصرية تزخر بقدرات تستحق الاكتشاف والرعاية، وأن إتاحة الفرصة أمام الطالب قد تكون البداية الحقيقية لمستقبل متميز في مجالات الفن والثقافة والإبداع.

وأكد الوزير أن النجاح في هذا المهرجان لا يُقاس فقط بما تحقق من جوائز أو مراكز متقدمة، وإنما بما اكتسبه الطلاب من خبرات ومهارات، وما تعلموه من العمل الجماعي، وما أظهروه من التزام ومثابرة وثقة بالنفس.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بتحية خاصة إلى أبناء الوزارة من ذوي الهمم الذين شاركوا في فعاليات المهرجان، مؤكدين أن الإبداع حق للجميع، وأن لكل طالب موهبة تستحق أن تجد من يكتشفها ويدعمها ويمنحها الفرصة للنمو والتألق.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات التي شاركت في تنظيم هذا المهرجان، وإلى لجانه وفرق العمل القائمة عليه، وإلى جميع المدارس والمديريات التعليمية التي أسهمت في إنجاح فعالياته.

وهنأ الوزير أبناءه الطلاب والطالبات المشاركين والمكرمين، مؤكدًا أن كل من شارك في هذه التجربة قد أسهم في نجاحها، وأن ما قدموه من إبداع وجهد هو مصدر فخر للجميع.

وأعرب الوزير عن ثقته بأن ما شهدته الدورة الأولى من المهرجان يمثل بداية واعدة لمسيرة تسعى الوزارة إلى تطويرها، ليظل المسرح المدرسي مساحة للإبداع، ومنبرًا للتعبير، وأداة لبناء الوعي والشخصية، ورافدًا من روافد القوة الناعمة المصرية.

واختتم الوزير كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر، ويوفق أبناءها إلى كل خير وتقدم وازدهار.