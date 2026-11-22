أعلن تطبيق المراسلة المشفر "Signal" عن تقييد قدرة المستخدمين على التقاط صور الشاشة داخل التطبيق على الهواتف الذكية، استجابةً لما وصفته رئيسته ميريديث ويتاكر بـ "التهديد الوجودي" لأنظمة التشغيل التي تدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل تحذير Signal من وكلاء الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل

أوضح تقرير تقني نشره موقع "TechCrunch" أن ويتاكر أكدت أن منح أنظمة "Windows" و"Android" و"macOS/iOS" لوكلاء الذكاء الاصطناعي القدرة على مسح المعلومات المعروضة على الشاشات، يقوض قدرة "Signal" على ضمان خصوصية المستخدمين بشكل مستقل.

وقالت ويتاكر إن البيانات الحساسة تُلتقط وتخزن وتصبح متاحة لأي قاعدة بيانات محلية أو خادم بعيد يستخدمه وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في نظام التشغيل، مشيرة إلى أن كل ذلك يحدث خارج سيطرة التطبيق ويعرض خصوصية جميع أطراف المحادثة للخطر.

قيود Signal على أندرويد وiOS وحدود الحل الحالي

ولفت التقرير إلى أن تطبيق "Signal" كان قد بدأ بالفعل في الحد من هذه المخاطر عبر حظر لقطات الشاشة افتراضياً في تطبيقه لنظام "Windows"، قبل أن يضيف قيوداً مماثلة الآن على نظامي "Android" و"iOS".

وحسب الموقع، يمكن للمستخدمين تعطيل هذا الإعداد يدوياً إذا رغبوا في ذلك، وهو ما أوضحت ويتاكر أنه سيؤدي إلى إلغاء ضمانات الخصوصية، معترفة في الوقت ذاته بأن هذا الإجراء يظل حلاً "غير مكتمل" لأنه لا يعالج الطرق الأكثر خفاءً التي قد يستخدمها وكلاء الذكاء الاصطناعي للوصول إلى بيانات التطبيقات.