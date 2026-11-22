أعلن تطبيق المراسلة المشفر "Signal" عن تفعيل قيود جديدة تمنع التقاط صور الشاشة على هواتف آيفون العاملة بنظام "iOS 27" وتحد من تصوير الشاشة عبر الذكاء الاصطناعي على بعض هواتف أندرويد، لحماية المحادثات الخاصة من قراءة المساعدين الأذكياء.

كيف يحمي تطبيق Signal الرسائل على آيفون وأندرويد؟

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Mashable" أن التطبيق فعّل إعداد "حظر Siri AI" افتراضياً على هواتف آيفون بنظام "iOS 27"، بينما يقوم تلقائياً بتشغيل ميزة "أمان الشاشة" على هواتف أندرويد المدعومة فور رصد محاولة أي مساعد ذكي قراءة محتوى الشاشة، مع إتاحة خيار تعطيل الحماية يدوياً من الإعدادات.

وأكدت ميريديث ويتاكر، رئيسة "Signal"، في تدوينة رسمية أن الخصوصية تمثل جوهر وجود التطبيق، مشيرة إلى أن التشفير من طرف إلى طرف يحمي الرسائل أثناء انتقالها فقط، لكن بمجرد وصولها وظهورها على الشاشة أو في الإشعارات تصبح مكشوفة أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على قراءتها وإرسالها لخوادم خارجية.

واقعة موظفة Meta ومطالبات لشركات التكنولوجيا الكبرى

لفت التقرير إلى أن تحرك "Signal" جاء عقب كشف وكالة "رويترز" عن تلقي موظفة في شركة "Meta" تذكيراً من مساعد الشركة الذكي "Muse" للرد على رسالة وصلتها من شقيقتها عبر "Signal"، وهو ما اعتبرته الموظفة انتهاكاً صارخاً للخصوصية.

وأظهرت اختبارات أجرتها "رويترز" بالتعاون مع "Signal" ومعهد "AI Now" أن مساعد "Muse" تمكن من قراءة النص مباشرة عبر الإشعارات على هواتف أندرويد، ومن خلال أدوات إمكانية الوصول ولقطات الشاشة على حواسيب "Mac"، ما دفع ويتاكر لمطالبة "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" بمنح المطورين أدوات واضحة لمنع المساعدين الأذكياء من قراءة محتوى تطبيقاتهم.