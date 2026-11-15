متصفح Kitesurf من كلاود فلير.. طفرة جديدة لتسريع عمل الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "كلاود فلير" (Cloudflare) رسمياً متصفحها الجديد "كايت سيرف" (Kitesurf) كبرنامج مفتوح المصدر للجميع.

وصمم هذا المتصفح المبتكر خصيصاً ليخدم برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليس للاستخدام البشري المعتاد.

متصفح خفي وسريع جداً

وبحسب تقرير نشره موقع "فورونيكس" (Phoronix) التقني، يختلف متصفح Kitesurf تماماً عن المتصفحات التقليدية مثل "جوجل كروم"، فهو لا يحتاج إلى واجهة مستخدم مرئية أو نوافذ ثقيلة تستهلك موارد الكمبيوتر للعمل.

بدلًا من ذلك، يعمل المتصفح بخفة متناهية في الخلفية، حيث يستطيع قراءة لغات برمجة وتصميم المواقع المعقدة (مثل HTML و CSS و JavaScript) بسهولة تامة.

ويسمح هذا للذكاء الاصطناعي بتصفح الإنترنت، وفهم محتوى الصفحات، وجمع المعلومات المطلوبة في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة لتحميل صفحات الويب كاملة كما نفعل نحن.

توفير هائل لطاقة الأجهزة

وأوضحت الشركة أن الهدف الأساسي من هذا المتصفح هو مساعدة "عملاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agents)، وهم عبارة عن مساعدين آليين أذكياء تعتمد عليهم الشركات لتنفيذ مهام آلية معقدة عبر الإنترنت، مثل حجز التذاكر، أو البحث عن معلومات دقيقة.

ويتميز المتصفح الجديد باستهلاك منخفض جداً لمعالج الكمبيوتر (CPU) والذاكرة العشوائية (الرامات) مقارنة بالمتصفحات الكاملة.

ويعتمد في عمله على شبكة خوادم "كلاود فلير" العالمية الضخمة، مما يجعله قادراً على تحمل ضغط العمل الكبير، وتلبية ملايين الطلبات بسرعة فائقة في أي لحظة.

هدية مجانية للمطورين

ولتشجيع المبرمجين على تبني هذه الأداة التقنية القوية، وفرت الشركة الشفرة الأساسية للمتصفح بالكامل مجاناً عبر منصة "جيت هاب" (GitHub)، ويحمل المتصفح رخصة استخدام مفتوحة ومرنة للجميع.

هذا يعني أن أي مطور أو شركة حول العالم يمكنها أخذ هذا الكود، وتعديله، وبناء تطبيقات ذكية ومبتكرة تعتمد عليه بكل حرية.

وتسعى الشركة من خلال هذا الإصدار إلى توفير بيئة عمل أسرع وأقل تكلفة، لتجعل خدمات الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة.