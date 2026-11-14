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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق نموذج Gemini 4 Hydrogen.. أكبر تحديث يغير شكل محرك البحث للأبد

Gemini 4 Hydrogen
Gemini 4 Hydrogen
احمد الشريف

أطلقت شركة "جوجل" تحديثاً ضخماً ومجانياً لمحرك بحثها الشهير، يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد (Gemini 4 Hydrogen). 

ووصف مسؤولو الشركة هذا التحديث بأنه الأكبر والأكثر تطوراً في تاريخ محرك البحث حتى الآن، وهو متاح حالياً لجميع المستخدمين حول العالم.

فهم أعمق لأسئلتك المعقدة

وبحسب ما أعلنته الشركة عبر مدونتها الرسمية، أصبح النموذج الجديد هو العقل المدبر الافتراضي لعمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Mode).

ويتميز هذا التحديث بقدرته الفائقة على فهم "نية المستخدم" بدلاً من مجرد البحث عن كلمات متفرقة أو نصوص جامدة.

الآن، يمكنك طرح أسئلة طويلة ومعقدة تتكون من عدة أجزاء، أو حتى كتابة كلمات بها أخطاء إملائية عفوية. 

سيقوم الذكاء الاصطناعي بفهم ما تقصده بدقة، ويقسم سؤالك المعقد لعدة مهام بحثية يجريها في نفس اللحظة. 

على سبيل المثال، يمكنك سؤاله عن خطة سفر مفصلة أو شروط معينة لمنتج ترغب في شرائه، ليقدم لك إجابة شاملة ومترابطة تلبي طلبك بذكاء.

إجابات مرئية ومصادر أكثر تنوعاً

ولم يكتف التحديث بتغيير طريقة فهم الأسئلة فقط، بل غيّر شكل الإجابات التي تظهر لك تماماً. 

فبدلاً من النصوص الطويلة والمملة، ستلاحظ ظهور إجابات ذكية مدعمة بالصور التوضيحية، وجداول مقارنة مرتبة، وأدوات مخصصة تساعدك على اتخاذ قرارك بسرعة وسهولة دون عناء التصفح الطويل.

كما أضافت جوجل تقنية جديدة لتوسيع نطاق البحث في أجزاء من الثانية، هذه التقنية تجعل الذكاء الاصطناعي يغوص في أعماق الإنترنت، ليجلب لك روابط ومواقع مفيدة جداً، ربما لم تكن لتصل إليها أبداً بالطريقة البحثية التقليدية المعتادة.

لغات متعددة وأداء فائق السرعة

ويأتي هذا الإطلاق المفاجئ بعد أيام قليلة فقط من توفير نسخة (Carbon) المخصصة للمشتركين بخدمات جوجل المدفوعة. 

ولكن نسخة (Hydrogen) الجديدة صممت خصيصاً لتكون سريعة وعملية لتنفيذ المهام اليومية والرد على الاستفسارات الصعبة لعموم المستخدمين.

وأكدت الشركة أن هذا الذكاء الخارق متاح الآن ويدعم العديد من اللغات. ويقدم إجابات دقيقة ومفيدة تناسب طبيعة كل لغة وثقافتها، مما يجعل تجربة البحث اليومية أسهل، وأكثر شخصية، وتوفر الكثير من الوقت والجهد على القارئ العادي.

جوجل Gemini 4 Hydrogen Gemini بالذكاء الاصطناعي AI Mode Hydrogen

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