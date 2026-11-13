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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف داري يهدي زوجته سيارة فارهة.. ويوجه لها رسالة رومانسية| شاهد

داري وزوجته امام السيارة
داري وزوجته امام السيارة
محمد بدران

أهدى المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زوجته جيهان داري سيارة مرسيدس فاخرة، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت الأخيرة رسالة حب مؤثرة لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وشاركت جيهان داري صورة تجمعها بزوجها أشرف داري، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله على نعمة وجودك بجانبي، وجودك بجانبي هو الهدية الأكبر التي أحمد الله عليها دائمًا، الله يخليك ليا».

ومن جانبه، حرص أشرف داري على الرد على رسالة زوجته بكلمات رومانسية، قائلًا: «دي فرحة حبيت أشوفها في عيونك، أجمل حاجة في الدنيا إني أشوفك فرحانة، ربنا يقدرني وأسعدك وأحقق لك كل اللي نفسك فيه، يا أجمل مكسب في حياتي».

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري.
 

هدية سيارة فاخرة اشرف داري زوجة اشرف داري

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