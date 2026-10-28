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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف أشرف داري من مباراة موردن سبورت في الدوري

أشرف داري
أشرف داري
عمرو مصطفى

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، أنباء إيجابية قبل المواجهة المرتقبة أمام مودرن سبورت، بعدما استعاد المدافع المغربي أشرف داري جاهزيته البدنية والفنية، عقب معاناته من إجهاد عضلي خلال الساعات الماضية.

موقف أشرف داري من مباراة موردن سبورت في الدوري 

 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت مساء غد الخميس، وسط حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني بعد التأكد من تعافي داري وقدرته على المشاركة في المباراة، وفقًا لما كشفت عنه مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر أن المدافع المغربي شارك بصورة طبيعية وفعالة في التدريبات الجماعية الأخيرة، وقدم مستوى مميزًا على الصعيدين الفني والبدني، وهو ما عزز فرصه في الوجود ضمن التشكيل الأساسي للمارد الأحمر خلال اللقاء المقبل.

ويفكر عموتة في الاستعانة بخدمات أشرف داري منذ بداية المباراة، للاستفادة من إمكاناته الدفاعية في الحد من خطورة المنافس، خاصة في ظل سعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المنافسات المحلية.

وفي السياق ذاته، يحظى المدافع المغربي بثقة ودعم كبيرين من وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذي يعول على قدراته باعتباره أحد العناصر القادرة على تعزيز التماسك الدفاعي للفريق، والمساهمة في تقليل الأخطاء ومنح الخط الخلفي مزيدًا من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي عودة داري في توقيت مهم بالنسبة للجهاز الفني للأهلي، الذي يسعى للاستفادة من جميع عناصره الجاهزة قبل مواجهة مودرن سبورت، في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق الأحمر في الظهور بصورة قوية.

أشرف داري الأهلي موردن سبورت الدوري المصري

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