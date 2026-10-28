حريق بمزرعة الصرف الصحي بقرية الكولا في سوهاج.. واستنفار للحماية المدنية ومعدات شركة المياه

اندلع حريق في جزء من مزرعة الصرف الصحي بقرية الكولا، الواقعة بالعمق الصحراوي على طريق سوهاج البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، ما استدعى تحرك قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع الدفع بسيارات مياه ومعدات هندسية تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للمشاركة في جهود السيطرة على النيران.

وتحركت فرق الدعم التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحريق، محملة بسيارات المياه والمعدات الهندسية اللازمة، لتقديم المساندة لقوات الحماية المدنية وتوفير الإمكانات المطلوبة للتعامل مع الحريق والحد من امتداده.

ماذا حدث؟

وفي إطار الاستعدادات الجارية، رفعت الشركة درجة الجاهزية بنقاط إعادة تعبئة المياه بمحطة مياه الأحايوة المدمجة، لضمان سرعة تزويد سيارات الإطفاء بكميات المياه اللازمة، وتسهيل استمرار عمليات المكافحة دون تأخير.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استمرار حالة الاستنفار ورفع درجة الاستعداد، مع متابعة تطورات الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لحين الانتهاء من أعمال إخماد الحريق وتأمين موقعه.