تعليم سوهاج تكشف تفاصيل حريق المدرسة الميكانيكية: لا طلاب بالطابق المتضرر

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج تفاصيل الحريق الذي نشب بأحد فصول المدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية، مؤكدة السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بين الطلاب، موضحة أن الفصل يقع بالطابق الخامس، وهو طابق غير مخصص لوجود الطلاب ولا توجد به جداول دراسية.

تعليم سوهاج توضح حقيقة وجود طلاب بموقع الحريق

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، في بيان لها، أن الحريق الذي اندلع داخل أحد فصول المدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية كان محدودًا، وتم التعامل معه والسيطرة عليه، دون تسجيل أي إصابات بين الطلاب.

وأكدت المديرية أن الطابق الذي شهد الحريق غير مُسكَّن بالطلاب، ولا تُعقد به حصص دراسية وفقًا للجداول الدراسية المعتمدة، وهو ما يعني عدم وجود طلاب بالطابق الخامس وقت اندلاع النيران.

وجاء توضيح المديرية في إطار الكشف عن ملابسات الواقعة، وتوضيح حقيقة الأوضاع داخل المدرسة، خاصة بعد تداول أنباء عن نشوب حريق بأحد فصولها، وما أثاره ذلك من تساؤلات بشأن سلامة الطلاب.

التحقيق في أسباب حريق المدرسة الميكانيكية

وقالت المديرية إن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وفحص ملابساته، وتحديد العوامل التي أدت إلى نشوبه داخل الفصل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتنتظر الجهات المعنية نتائج الفحص والتحقيقات للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة، فيما أكدت المعلومات الواردة من مديرية التربية والتعليم أن الحريق لم يسفر عن إصابات بين الطلاب.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة، لكشف أسباب الحريق والتعامل معها وفقًا للقواعد المتبعة.