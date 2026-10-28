تجديد حبس طالب جامعي في سوهاج بتهمة ابتزاز محامٍ إلكترونيًا

قررت الجهات المعنية تجديد حبس طالب جامعي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهديد محامٍ وابتزازه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ضبطه بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ضبط طالب متهم بتهديد محامٍ في سوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط الطالب، عقب اتهامه بتهديد محامٍ وابتزازه إلكترونيًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى « أ. ع»، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وهو طالب جامعي ومقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج، إذ تم ضبطه على خلفية الواقعة محل التحقيق.

وحررت الجهات المختصة المحضر رقم 7348 جنايات جهينة، بشأن الواقعة، فيما تولت الجهات المعنية مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابساتها وفحص الاتهامات الموجهة إلى الطالب.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، قررت الجهات المعنية تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستكمال فحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.