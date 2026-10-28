استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم / الأربعاء / في قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل شارع الطينة في مواصي بلدة القرارة، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب مواطن وابنته من عائلة شلوف في قصف للاحتلال على أرض الليمون جنوبي مدينة خان يونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و564 شهيدا، و175 ألفا و770 مصابا منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3 شهداء، و11 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,568 شهيدا، والإصابات إلى 5,649، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.