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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شاب في انقلاب سيارة داخل ترعة بجهينة في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أُصيب شاب في العقد الثالث من العمر بكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة كان يقودها داخل إحدى الترع المجاورة للطريق بدائرة مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، بعدما اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في المياه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة بدائرة مركز جهينة، حيث فقد قائدها السيطرة على عجلة القيادة، الأمر الذي تسبب في انحرافها عن مسارها وانقلابها داخل الترعة المجاورة للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعقب وقوع الحادث، جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أفاد والد المصاب، وهو في العقد السادس من العمر ومقيم بالناحية ذاتها، بمضمون ما حدث، مؤكدًا أن إصابة نجله جاءت إثر انقلاب السيارة بالطريقة المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، للوقوف على ملابساته وأسبابه، والتأكد من تفاصيل الواقعة وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات المتبعة.

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