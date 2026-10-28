المقاولون العرب يرد على اهتمام الأهلي بضم «إدريسا تيام».. ومحمد عادل: «مش كل لاعب يلعب ماتشين حلوين نقول مطلوب في الأندية الكبيرة»

حسم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موقف ناديه من الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع الموريتاني إدريسا تيام، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الحديث عن رحيله في يناير سابق لأوانه.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع على قناة الشمس الزرقاء، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، إن إدريسا تيام يمتلك إمكانيات مميزة، لكنه رفض الاستعجال في الحديث عن اهتمام الأندية الكبرى باللاعبين بعد تألقهم في عدد محدود من المباريات.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: «لا نهتم حاليًا بالحديث عن إمكانية رحيل إدريسا تيام في يناير، فالحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، وبكل تأكيد تيام لاعب مهم ومميز، لكن مش كل لاعب يلعب ماتشين حلوين هنطلع نقول مطلوب في الأندية الكبيرة».

محمد عادل: مواجهة الزمالك من مباريات الموسم

وتحدث محمد عادل عن استعدادات المقاولون العرب لمواجهة الزمالك في الدوري المصري، مؤكدًا جاهزية فريقه لخوض اللقاء، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر أندية الكرة المصرية.

وأوضح: «جاهزين لمباراة الزمالك، وأكدت للاعبين أن مثل هذه المباريات أمام الزمالك والأهلي هي مباريات الموسم».

وأشار المشرف العام على الكرة إلى ثقته في المجموعة الحالية من اللاعبين، وكذلك الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان، مؤكدًا أن المقاولون العرب يمتلك العناصر القادرة على تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم عادل تصريحاته بالتأكيد على أن طموح المقاولون العرب في الموسم الحالي لا يقتصر على مجرد المشاركة، بل يستهدف الفريق التواجد بين أندية القمة، في إطار خطة النادي لتحقيق نتائج تتناسب مع تاريخه وطموحات جماهيره.