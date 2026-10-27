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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد العدل يدافع عن زيزو وعاشور بعد تصريحات مصطفى عبده

مصطفى عبده ومحمد العدل
مصطفى عبده ومحمد العدل
محمد بدران

رد محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، على تصريحات مصطفى عبده، أسطورة النادي الأهلي، بشأن ضرورة رحيل الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو عن الفريق، من أجل إصلاح الأوضاع داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا رفضه فكرة الإطاحة باللاعبين بهذه الطريقة، رغم رفضه في الوقت نفسه أي تهاون من جانب اللاعبين.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن احترامه لمصطفى عبده وتقديره لمكانته داخل النادي الأهلي، لكنه وصف تصريحاته بأنها انفعالية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الآراء لا ينبغي أن تصدر علنًا من شخصية مؤثرة بحجم أسطورة الأهلي.

وقال العدل: «ما قاله الكابتن مصطفى عبده عن لاعبي الأهلي، مع كامل احترامي له وحبي له والذي يعلمه هو، أراه كلامًا انفعاليًا، لا يصح أن يصدر من قامة مثله، وهو يملك أن يبوح به في الغرف المغلقة، ومنذ متى نطلق أحكامنا في الإعلام، وأنت شخصية مؤثرة».

وأضاف رئيس قناة الأهلي السابق أنه يرفض تراخي أي لاعب داخل الفريق، لكنه في الوقت نفسه يعارض المطالبة برحيل اللاعبين بهذه الصورة، مؤكدًا أن هناك طرقًا متعددة للتعامل مع تراجع المستوى وإعادة اللاعبين إلى المسار الصحيح.

وأوضح: «أنا ضد تراخي أي لاعب، ولكني أيضًا ضد الإطاحة به بهذا الشكل، إذا كان إمام قد تراجع أو تنازل عن إثبات وجوده فهناك طرق كثيرة لإعادته للمسار الصحيح».

ودافع العدل عن أحمد سيد زيزو، متسائلًا عن أسباب الزج باسمه في الأزمة، قائلًا: «ثم ما ذنب زيزو لجره لنفس الزاوية»، مطالبًا بترك الملف لإدارة النادي والجهاز الفني لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق.

ووجه محمد العدل رسالة إلى صناع المحتوى الرياضي عبر يوتيوب، مطالبًا إياهم بعدم الانسياق وراء التصريحات الانفعالية، والتركيز على مصلحة الأهلي بعيدًا عن المواقف الشخصية تجاه اللاعبين.

واختتم حديثه قائلًا: «أتمنى ألا ينساق أصدقائي اليوتيوبرز وراء هذا الانفعال، وانظروا إلى مصلحة الأهلي أولًا قبل حبكم وكرهكم للأفراد».

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

على جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، وتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات المحلية بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في مباراة فقد خلالها الفريق نقطتين مهمتين، وهو ما زاد من الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المقبلة.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، وفقًا لجدول البث المعلن.

ويدخل الأهلي المباراة بطموح مصالحة جماهيره وتحقيق نتيجة إيجابية، في وقت تتزايد فيه المناقشات حول أداء بعض اللاعبين ومستقبلهم داخل الفريق، بالتزامن مع مطالب بضرورة تصحيح المسار والعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

مصطفى عبده محمد العدل الأهلي امام عاشور وزيزو

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