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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عبده: على ضمانتي.. لو الأهلي عايز يتصلح حاله لازم إمام عاشور وزيزو يتم متابعتهم

امام عاشور وزيزو
امام عاشور وزيزو
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، أن إصلاح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتطلب متابعة إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، مشددًا على أهمية التعامل مع وضع الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى عبده، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»: «على ضمانتي، لو الأهلي عايز يتصلح حاله لازم إمام عاشور وزيزو يتابعوا».

وتأتي تصريحات مصطفى عبده في ظل ترقب جماهير الأهلي لعودة الفريق إلى تقديم مستويات قوية، ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، خاصة مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين  الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق للأهلي الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بإجمالي 6-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في إطار سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

مصطفى عبده الأهلي إمام عاشور زيزو

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