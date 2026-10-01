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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

Ballon d'Or 2026.. مشاهدة بث مباشر حفل الكرة الذهبية مجانًا الآن وأسماء المرشحين

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى حفل جوائز الكرة الذهبية 2026، الذي يقام مساء اليوم الإثنين 26 أكتوبر، في العاصمة البريطانية لندن، لتكريم أفضل اللاعبين واللاعبات عن أدائهم خلال الموسم، في النسخة السبعين من الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

ويشهد الحفل منافسة قوية على جائزة الكرة الذهبية للرجال، في ظل وجود عدد من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كين، والإسباني لامين يامال، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبيلي، حامل لقب النسخة الماضية.

مشاهدة بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2026 مجانًا

يمكن للجماهير متابعة حفل الكرة الذهبية 2026 عبر منصة DAZN، التي أعلنت نقل الحفل مباشرة وبشكل مجاني في نحو 200 سوق حول العالم، مع ضرورة التحقق من إتاحة البث في مصر والمنطقة التي يوجد بها المشاهد.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت بريطانيا.

ويمكن متابعة البث من خلال الموقع الرسمي لمنصة DAZN أو تطبيقها، مع إمكانية الحاجة إلى إنشاء حساب مجاني، وفقًا لشروط المشاهدة المتاحة في كل منطقة.

أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026

تضم القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للرجال 30 لاعبًا، وهم:

جود بيلينجهام، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا، عثمان ديمبيلي، لويس دياز، برونو فرنانديز، جابرييل، إيرلينج هالاند، أشرف حكيمي، هاري كين، خفيتشا كفاراتسخيليا، لامين يامال، ساديو ماني، ماركينيوس، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، نونو مينديز، ليونيل ميسي، جواو نيفيز، مايكل أوليس، ويليان باتشو، جوليان كينونيس، ديكلان رايس، رودري، فابيان رويز، ويليام ساليبا، فيران توريس، دايوت أوباميكانو، فينيسيوس جونيور وفيتينيا.

وتحظى المنافسة باهتمام كبير في ظل تواجد مجموعة من النجوم الذين قدموا مستويات مميزة، مع ترقب هوية الفائز بالجائزة خلفًا لعثمان ديمبيلي، الذي توج بها في عام 2025.

موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2026

يقام الحفل على مسرح لندن بالاديوم في العاصمة البريطانية، للمرة الأولى خارج العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على انطلاق الجائزة عام 1956.

ومن المنتظر أن يشمل الحفل جوائز الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وجائزتي أفضل لاعب ولاعبة شابة، وأفضل حارس مرمى، إلى جانب جوائز أفضل مدرب ونادٍ، وغيرها من الجوائز الفردية والجماعية.

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