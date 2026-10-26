أفشة يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده بهذه الرسالة

حرص محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، على تهنئة طارق حامد لاعب الزمالك السابق بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “كل سنة وانت طيب يا اخويا”.

ويُعد طارق حامد أحد أبرز لاعبي خط الوسط الذين ارتدوا قميص الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث اشتهر بأدائه القوي وروحه القتالية داخل الملعب، وهو ما أكسبه لقب «المسمار» بين جماهير الكرة المصرية.

من جانب آخر أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بإمكانات محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه لا يقل قيمة عن إمام عاشور، في ظل القدرات الفنية التي يمتلكها ودوره داخل الملعب.

وقال مرسي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن أفشة يُعد من أهم اللاعبين في صفوف الأهلي، معربًا عن دهشته من عدم مشاركة اللاعب بانتظام تحت قيادة الحسين عموتة.