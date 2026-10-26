طرابزون يتأخر بهدفين أمام رايز سبور في الشوط الأول بالدوري التركي

أنهى فريق طرابزون سبور الشوط الأول متأخرًا بنتيجة (0-2) أمام ضيفه تشايكور ريز سبور، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

وأحرز ريز سبور الهدف الأول في شباك طرابزون التركي عن طريق جينارو بوريلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وفي الدقيقة 32 عزز ريز سبور تقدمه عن طريق جينارو بوريلي مستغلا تمريرة من أديديري ميبودي أمام المرمى.

وجاء تشكيل طرابزون كالتالي :

أندريه أونانا، ستيفان سافيتش، تشيبوكي نوايوو، فاجنر بينا، مصطفى إسكهيلاك، مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي محمد صلاح أراَل شيمشير، فرانكولينو دجو.

ويطمح طرابزون في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب وإنهاء مبارياته قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر بأفضل صورة ممكنة، حيث يدخل المباراة محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد تشايكور ريزيسبور في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط