بدون جماهير أو VAR.. الزمالك يواجه مصر للتأمين في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مصر للتأمين، يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بعدما حسم فريق مصر للتأمين تأهله لمواجهة الزمالك، عقب الفوز على فاركو بركلات الترجيح في الدور التمهيدي الأخير.

الزمالك ومصر للتأمين بدون جماهير أو تقنية الفيديو

وتقام مواجهة الزمالك ومصر للتأمين دون حضور جماهيري، كما تشهد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر غياب تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وفقًا لما تضمنه إخطار اتحاد الكرة للأندية المشاركة في البطولة.

ويسعى الزمالك إلى تجاوز عقبة مصر للتأمين وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره في البطولة المحلية، بينما يطمح فريق مصر للتأمين إلى تقديم مباراة قوية ومحاولة تحقيق مفاجأة أمام الفريق الأبيض.