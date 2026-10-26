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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فارس يدافع عن عامر عبدالله بعد تعليقه على مباراة الأهلي وكيتارا

عامر عبد الله
عامر عبد الله
سارة عبد الله

دافع الإعلامي محمد فارس عن المعلق الإماراتي عامر عبد الله، بعد تعليقه على مباراة الأهلي الأخيرة، مؤكدًا أن حديثه جاء تعبيرًا عن حبه للنادي وتعلقه بصورته التاريخية وإنجازاته، وليس مبالغة في حق الفريق.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عامر عبد الله يتمتع بالصدق في مشاعره، موضحًا أنه لم يتردد في قبول دعوة التعليق على المباراة عبر شاشة قناة الأهلي، وحرص على الحضور بكل حب ومودة، دون انتظار أي مقابل، سوى مشاركة جماهير النادي متابعة اللقاء.

وأضاف أن مقاطع الفيديو التي نشرها المعلق الإماراتي عبر صفحته قبل المباراة تعكس مدى سعادته وحماسه بالتواجد في مصر، مشيرًا إلى أن تعليقاته جاءت انطلاقًا من الصورة الذهنية التي يحملها عن الأهلي، وما ارتبط بها من إنجازات وبطولات تاريخية.

واستشهد فارس بتعليق عامر عبد الله على مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية بالإمارات عام 2021، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، ليحصد الميدالية البرونزية، مؤكدًا أن هذه اللحظات ساهمت في ترسيخ صورة الأهلي باعتباره أحد أكبر أندية الكرة المصرية.

وأشار إلى أن الأهلي حقق خلال آخر خمس بطولات لكأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات خمسة ألقاب متتالية، بواقع ثلاثة ألقاب على حساب الزمالك، ولقب أمام بيراميدز، وآخر أمام مودرن فيوتشر، معتبرًا أن هذه الإنجازات والأرقام هي التي شكلت الصورة التي يتحدث عنها المعلق الإماراتي.

وأكد فارس أن حديث عامر عبد الله يعكس صورة الأهلي المرتبطة في أذهان محبيه ببطولاته وأرقامه، في وقت يحتاج فيه البعض، بحسب تعبيره، إلى إعادة تذكّر مكانة النادي وتاريخه.

وتطرق الإعلامي إلى حب عدد من المعلقين والإعلاميين الإماراتيين للأهلي، ومن بينهم يعقوب السعدي، موضحًا أن هذا الحب يثير استياء بعض الأشخاص الذين يتمسكون، على حد وصفه، بفكرة تفوق شعبية أنديتهم في منطقة الخليج.

وأضاف أن غياب الأهلي عن بطولة السوبر المصري ارتبط بغياب استضافة البطولة عن الدول التي اعتادت تنظيمها، في إشارة إلى الحضور الجماهيري والمكانة التي يتمتع بها النادي.

كما أشاد فارس بدور عامر عبد الله في توثيق تاريخ الأهلي وبطولاته وأرقامه، منتقدًا في المقابل بعض المعلقين الذين يترددون في وصف النادي بـ«نادي القرن» أو الحديث بوضوح عن الفوارق التي تصب في مصلحته.

واختتم محمد فارس حديثه بتوجيه الشكر إلى عامر عبد الله على حضوره ومحبته للأهلي، ومحاولته التعبير عن مشاعره تجاه النادي وجماهيره، مؤكدًا تقديره لما أبداه المعلق الإماراتي من حماس وارتباط بتاريخ الفريق وإنجازاته.

محمد فارس عامر عبد الله الأهلي

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