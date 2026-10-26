لمحبي التصوير.. أهم مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

تتوالى التسريبات حول هاتف أوبو المرتقب Find X10 Ultra، حيث كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمنظومة التصوير والشاشة والأداء، وسط ترقب كبير لما ستؤول إليه المواصفات النهائية.

تُشير التقارير إلى أن شركة أوبو تفاضل حاليًا بين مستشعري سامسونج ISOCELL GNB وأومني فيجن OV51A لاعتمادهما في عدسة التقريب البصري (10x)، حيث يأتي كلاهما بمقاس 1/1.95 بوصة. ورغم ذلك، لا يزال القرار النهائي معلقًا؛ إذ قد تضطر الشركة للجوء إلى مستشعر أصغر بحجم 1/2.76 بوصة في حال واجهت أي عقبات في الجداول الزمنية للإنتاج.

تُشير التسريبات إلى أن الكاميرا الرئيسية لهاتف ستعتمد على مستشعر متطور بمقاس 1/1.12 بوصة مدعومًا بتقنية LOFIC، والتي تم ابتكارها خصيصًا لتعزيز النطاق الديناميكي (Dynamic Range) وضمان الحفاظ على أدق التفاصيل في ظروف الإضاءة الشديدة والمنخفضة على حدٍ سواء.

أما الكاميرا فائقة الاتساع (Ultrawide)، فمن المتوقع أن تأتي بمستشعر سامسونج HP5 بدقة خارقة تصل إلى 200 ميجابكسل، وهو المستشعر عينه المستخدم في هاتف Find X10 Pro Max.

مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

وفقًا للمُسرب الشهير Digital Chat Station (DCS)، سيزود الهاتف بشاشة من تصنيع شركة BOE بمقاس: 6.89 بوصة ودقة: 2K فائقة الوضوح معدل التحديث: 144 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية بالغة السلاسة أثناء الألعاب والاستخدام اليومي.

إلى جانب الكاميرات والشاشة، تشير الشائعات المحيطة بالهاتف إلى ترقيات جذرية في العتاد الداخلي تشمل معالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme من الجيل السادس وبطارية بسعة ضخمة تصل إلى 8500 مللي أمبير تقريبًا.