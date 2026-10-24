مفاجأة أواخر أكتوبر.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي بتصميم ذهبي

أكدت شركة "سامسونج" رسمياً استعدادها للكشف عن هاتف ذكي جديد ينضم لعائلة الهواتف القابلة للطي الأسبوع المقبل.

ويتميز الهاتف الجديد بتصميم فخم وإطار ذهبي لامع، ليصبح الهاتف الرابع من هذا النوع الذي تطلقه الشركة خلال هذا العام.

نسخة صينية فاخرة بمواصفات خارقة

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، نشرت الشركة إعلاناً تشويقياً على منصة "ويبو" الصينية يؤكد موعد الإطلاق يوم 29 أكتوبر الجاري. وأوضح خبراء التسريبات، وعلى رأسهم حساب "آيس يونيفرس" الشهير، أن الهاتف الجديد سيحمل اسم (W27).

وهو في الحقيقة نسخة معدلة وأكثر فخامة من هاتف "جالاكسي زد فولد 8 ألترا" (Galaxy Z Fold 8 Ultra)، ومخصصة حصرياً للسوق الصيني. وسيأتي الهاتف بإطار ذهبي أنيق، وتصميم مختلف قليلاً لمنطقة الكاميرات الخلفية.

أداء صاروخي وذاكرة أوسع

وأشار التقرير إلى أن الهاتف الجديد سيحتفظ بنفس المواصفات الجبارة لنسخة "ألترا"، حيث سيعمل بمعالج "سناب دراجون" الأحدث والأسرع في العالم لضمان أداء صاروخي في الألعاب والتطبيقات.

كما سيضم بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

ولعشاق التصوير، سيقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، تصل دقة العدسة الأساسية فيها إلى 200 ميجابكسل لصور فائقة الوضوح.

مزايا حصرية ولكن بحدود جغرافية

وعادة ما تتميز سلسلة (W) المخصصة للصين ببعض الإضافات الخاصة مقارنة بالنسخ العالمية.

فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (رام) أكبر لسرعة إضافية، وأدوات ذكاء اصطناعي حصرية، بالإضافة إلى وجود شاحن داخل العلبة وهو أمر نادر حالياً.

ولكن الخبر السيئ للمستخدمين حول العالم، هو أن هذا الهاتف الفاخر سيُباع حصرياً داخل الصين، ولن تتمكن من الحصول عليه إلا إذا قمت باستيراده شخصياً من هناك.