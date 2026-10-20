تسريب يكشف هاتف سامسونج Galaxy XCover Scan الجديد بميزة مدهشة للموظفين

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن استعداد شركة سامسونج لإطلاق هاتف متين جديد مخصص للعمل الشاق.

ويحمل الجهاز اسم Galaxy XCover Scan، ويأتي بميزة فريدة لتسهيل مهام العاملين في الشركات والمخازن.

ميزة ذكية لتسهيل جرد البضائع

وبحسب تقرير نشره موقع Notebookcheck التقني، فإن الميزة غير المألوفة في هذا الهاتف هي احتوائه على تقنية مدمجة تُعرف باسم RFID.

وتعمل هذه التقنية ببساطة كقارئ إلكتروني ذكي، يتيح للموظف مسح وقراءة بيانات المنتجات والبضائع عن بُعد وبسرعة فائقة.

وبذلك، يوفر الهاتف الكثير من الوقت والجهد على العاملين في المتاجر والمخازن الكبيرة.

كما يساعد هذا المستشعر الموظفين في فتح الأبواب والبوابات الإلكترونية داخل مؤسساتهم بأمان وسهولة.

سرعة عالية وتحديد دقيق للمواقع

وأوضحت البيانات التي ظهرت على منصات اختبار الأداء، أن الهاتف سيعمل بمعالج حديث من شركة Qualcomm يحمل اسم Dragonwing Q-6690.

ويقدم هذا المعالج أداءً متوازناً يناسب طبيعة المهام اليومية، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت RAM لتشغيل التطبيقات بسلاسة، ويدعم الجهاز شبكات 5G السريعة وتقنية Wi-Fi 7.

كما يضم تقنية تُعرف باسم UWB، وهي أداة تشبه الرادار الداخلي، تساعد الموظفين على تحديد أماكن البضائع بدقة شديدة داخل المنشآت الضخمة.

تصميم صلب يتحمل ظروف العمل

وعلى عكس الهواتف الرقيقة التي نستخدمها يومياً، صممت سامسونج سلسلة XCover لتكون درعاً واقياً يتحمل السقوط والصدمات في بيئات العمل القاسية.

ورغم عدم إعلان الشركة رسمياً عن موعد طرح الجهاز أو سعره النهائي حتى اللحظة، يتوقع الخبراء الكشف عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ليكون هذا الهاتف بمثابة المساعد الأول للشركات في إدارة مخزونها وأعمالها اليومية بكفاءة واحترافية عالية.