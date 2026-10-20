قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
مخالفة للوائح.. اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز
الجيش اللبناني: ملتزمون بمهامنا في الجنوب وإسرائيل تطلق ادعاءات باطلة
رئيس الوزراء: كان هناك 350 منطقة غير آمنة تعيش فيها الأسر بعشش
جمال شعبان: مصر أصبحت من التجارب البارزة عالميًا في مكافحة فيروس سي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف هاتف سامسونج Galaxy XCover Scan الجديد بميزة مدهشة للموظفين

Galaxy XCover Scan
Galaxy XCover Scan
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن استعداد شركة سامسونج لإطلاق هاتف متين جديد مخصص للعمل الشاق. 

ويحمل الجهاز اسم Galaxy XCover Scan، ويأتي بميزة فريدة لتسهيل مهام العاملين في الشركات والمخازن.

ميزة ذكية لتسهيل جرد البضائع

وبحسب تقرير نشره موقع Notebookcheck التقني، فإن الميزة غير المألوفة في هذا الهاتف هي احتوائه على تقنية مدمجة تُعرف باسم RFID. 

وتعمل هذه التقنية ببساطة كقارئ إلكتروني ذكي، يتيح للموظف مسح وقراءة بيانات المنتجات والبضائع عن بُعد وبسرعة فائقة. 

وبذلك، يوفر الهاتف الكثير من الوقت والجهد على العاملين في المتاجر والمخازن الكبيرة. 

كما يساعد هذا المستشعر الموظفين في فتح الأبواب والبوابات الإلكترونية داخل مؤسساتهم بأمان وسهولة.

سرعة عالية وتحديد دقيق للمواقع

وأوضحت البيانات التي ظهرت على منصات اختبار الأداء، أن الهاتف سيعمل بمعالج حديث من شركة Qualcomm يحمل اسم Dragonwing Q-6690. 

ويقدم هذا المعالج أداءً متوازناً يناسب طبيعة المهام اليومية، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت RAM لتشغيل التطبيقات بسلاسة، ويدعم الجهاز شبكات 5G السريعة وتقنية Wi-Fi 7. 

كما يضم تقنية تُعرف باسم UWB، وهي أداة تشبه الرادار الداخلي، تساعد الموظفين على تحديد أماكن البضائع بدقة شديدة داخل المنشآت الضخمة.

تصميم صلب يتحمل ظروف العمل

وعلى عكس الهواتف الرقيقة التي نستخدمها يومياً، صممت سامسونج سلسلة XCover لتكون درعاً واقياً يتحمل السقوط والصدمات في بيئات العمل القاسية.

ورغم عدم إعلان الشركة رسمياً عن موعد طرح الجهاز أو سعره النهائي حتى اللحظة، يتوقع الخبراء الكشف عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

ليكون هذا الهاتف بمثابة المساعد الأول للشركات في إدارة مخزونها وأعمالها اليومية بكفاءة واحترافية عالية.

Galaxy XCover Scan سامسونج هاتف سامسونج Dragonwing Q 6690 Qualcomm ram Wi Fi 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: القاهرة الجديدة يعيش فيها ٣ مليون مواطن وفي ٦ أكتوبر يعيش ٣ مليون

وزير النقل

وزير النقل: مترو الإسكندرية يدخل الخدمة في أبريل المقبل.. ونستهدف رفع عدد الموانئ إلى 19 ميناء

جمال شعبان

جمال شعبان: مصر تنتج ثلث أدوية القارة الأفريقية

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد