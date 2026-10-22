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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F70 5G

هاتف Galaxy F70 5G
هاتف Galaxy F70 5G
لمياء الياسين

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy F70 5G  هاتف Galaxy F70 5G  في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيُطرح الهاتف الذكي الجديد متوسط ​​المدى لأول مرة في 18 أكتوبر، بشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وتصميم أنيق. وقد أكدت سامسونج بالفعل العديد من المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy F70 5G قبل إطلاقه الرسمي. من المتوقع أن يصل هاتف سامسونج جالاكسي F70 5G إلى فئة الهواتف التي يقل سعرها عن 20,000 روبية، لينافس هواتف الجيل الخامس ذات الأسعار المعقولة من علامات تجارية مثل ريدمي وريلمي وموتورولا.

 إليك أهم تفاصيل هاتف سامسونج القادم من سلسلة F. 

موعد إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي F70 5G 

يُنتظر إطلاق هاتف Samsung Galaxy F70 5G رسمياً ويأتي الهاتف بتصميم عصري وأنيق يتميز بالبساطة، حيث تبلغ سماكته 7.5 مم فقط مع إطار مسطح مريح لليد. كما يعتمد الواجهة الخلفية على نظام كاميرا ثلاثي مصفوف بشكل عمودي. سيتوفر الهاتف بخيارين من الألوان و الأسود الجريء والبنفسجي الزاهي .

 فيما يخص التصوير، سيأتي هاتف Galaxy F70 5G مزوداً بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

 أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

تشمل الميزات الأخرى المؤكدة تقنية NFC، ومحفظة سامسونج مع خاصية الدفع باللمس، وخدمة البحث الدائري من جوجل، وتكامل الذكاء الاصطناعي Gemini.

Galaxy F70 5G شركة سامسونج شاشة AMOLED هاتف سامسونج مكالمات الفيديو خدمة البحث

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