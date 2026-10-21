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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ثورة جديدة من Apple؟ إليكم تقرير المواصفات الكامل والمتوقع لهاتف iPhone Duo المنتظر ووحش الطاقة.. تسريبات صادمة تكشف عن هاتف Oppo Reno X ببطارية ضخمة

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

عصر الهواتف التقليدية انتهى.. إليك أسباب تدفعك لشراء هاتف قابل للطي

تطورت الهواتف  القابلة للطي بشكل مذهل في الآونة الأخيرة، فلم تعد مجرد ابتكار مستقبلي لاستعراض التكنولوجيا، بل تحولت إلى أدوات عملية وعالية المرونة؛ إذ يمكن الاعتماد عليها كجهاز رئيسي يعتمد عليه يومياً، أو كجهاز ثانوي قوي لإنجاز المهام الاحترافية.

وفيما يلي، نستعرض أبرز الأسباب التي تجعلك تفكر جديّاً في اقتناء هاتف ذكي قابل للطي اليوم:

ثورة جديدة من Apple؟ إليكم تقرير المواصفات الكامل والمتوقع لهاتف iPhone Duo المنتظر

تستعد شركة أبل عادتها لإعادة تعريف سوق الهواتف الذكية، وهذه المرة عبر ابتكار جديد كلياً يحمل اسم هاتف iPhone Duo. إليك أبرز مواصفات الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والمواصفات الثورية:

يأتي الهاتف بشاشة مزدوجة مبتكرة بتصميم يدمج بين شاشتين عاليّتي الدقة من نوع Super Retina XDR، مما يتيح تجربة تعدد مهام حقيقية وغير مسبوقة.
على الجانب الآخر يعتمد الهاتف على مفصلة متينة ومخفية تماماً تسمح بفتح الهاتف بزوايا مختلفة دون التأثير على انسيابية العرض و سيتوفر بتشكيلة ألوان مميزة تشمل التيتانيوم ، الأسود ، والذهبي .

وحش الطاقة.. تسريبات صادمة تكشف عن هاتف Oppo Reno X ببطارية ضخمة

كشفت أحدث التسريبات القادمة من الصين عبر المُسرّب الشهير Digital Chat Station عن تفاصيل مثيرة تتعلق بهاتف ذكي مرتقب من شركة أوبو، يُشاع أنه سيحمل اسم Oppo Reno X.

ويعد أبرز ما يُميز هذا الهاتف هو قدومه بشاشة عريضة وبطارية ضخمة جداً تصل سعتها إلى 8000 مللي أمبير.

بمواصفات خارقة وسعر ينافس آيفون.. تسريب كل ما تريد معرفته عن هاتف موتورولا القابل للطي 

رصدت منصات تقنية عالمية، وفي مقدمتها موقع Geekbench واختبارات الأداء، تفاصيل ومواصفات هاتف موتورولا المرتقب Motorola Razr Flex 27 القابل للطي، والمقرر طرحه رسمياً في الأسواق العالمية خلال ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الخطوة من موتورولا لتقديم بديل متطور وأقل تكلفة لمنافسة هواتف رائدة مثل هاتف Galaxy Z Fold8 وهاتف iPhone Duo المنتظرين [منافس أرخص لـiPhone Duo.

واتساب يطلق خطة ذكية لإنهاء إزعاج الأرقام المجهولة إليك التفاصيل كاملة

هل سئمت من كثرة المكالمات الواردة من أرقام مجهولة؟ حسنًا، قد يكون هناك حل. يُقال إن منصة واتساب تعمل على ميزة جديدة لفلترة المكالمات على نظام أندرويد، والتي قد تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في المكالمات الواردة من أشخاص مجهولين.

 تهدف هذه الميزة المزعومة إلى تحسين ميزة "كتم المتصلين المجهولين" الحالية، من خلال توفير طرق أكثر مرونة لإدارة المكالمات الواردة، بما في ذلك إمكانية فرز المتصلين قبل اتخاذ قرار الرد.

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