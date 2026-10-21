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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة سارة.. آبل تبكر مواعيد تسليم هواتف آيفون ديو القابلة للطي للمشترين

أبل
أبل
احمد الشريف

أعلنت شركة "أبل" عن خطوة غير متوقعة أسعدت الكثير من العملاء الذين حجزوا هاتفها الجديد القابل للطي “آيفون ديو”، حيث بدأت الشركة في تقديم مواعيد تسليم الهواتف للمشترين قبل الموعد الذي تم تحديده مسبقاً بعدة أسابيع.

استلام مبكر وصدمة إيجابية

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، لاحظ العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة واليابان تغييراً مفاجئاً في رسائل تأكيد الشراء. 

فعلى سبيل المثال، كان أحد المستخدمين في أمريكا ينتظر استلام نسخته في شهر ديسمبر القادم، ولكنه فوجئ برسالة جديدة تؤكد وصول الهاتف بين 20 و30 نوفمبر، أي قبل الموعد بشهر كامل. 

وتكرر نفس الأمر مع مشترٍ آخر في اليابان، حيث تغير موعد استلامه من أواخر ديسمبر إلى يوم 24 أكتوبر الجاري، وهو اليوم التالي مباشرة للإطلاق الرسمي للهاتف في الأسواق.

أبل تعوض عملائها بعد ارتباك الحجز

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي بعد حالة من الارتباك والإحباط رافقت فتح باب الحجز المسبق للهاتف يوم الجمعة الماضي. 

فبسبب الإقبال الهائل، نفدت الكميات الأولى خلال 30 دقيقة فقط، وتأجلت مواعيد تسليم الطلبات الجديدة حتى شهر يناير 2027.

 ووصف بعض الخبراء، مثل الصحفي الشهير "مارك جورمان" من وكالة بلومبيرج، قرار أبل بفتح الحجز دون توفر كميات كافية بأنه "خطأ فادح". 

ولكن يبدو أن أبل تداركت الموقف سريعاً، واستطاعت تسريع عجلة الإنتاج لتوفير الأجهزة مبكراً، وهي سياسة معروفة عن الشركة بتحديد مواعيد تسليم متأخرة ثم مفاجأة العميل بتسليمها مبكراً لكسب ثقته.

أبل آيفون ديو اليابان تقني

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