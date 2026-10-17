نفاد هاتف آيفون ديو بعد دقائق من فتح الطلب المسبق.. وآبل تؤجل مواعيد التسليم

نفدت الكميات المتاحة من هاتف آيفون ديو بعد وقت قصير من فتح باب الطلب المسبق، في مؤشر على الإقبال الكبير على الجهاز، بعدما بدأت شركة آبل استقبال الطلبات في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أمس الجمعة.

وبعد دقائق من انطلاق الطلبات، اشتكى عدد من العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي من عدم تمكنهم من حجز الهاتف لاستلامه من المتاجر، فيما أظهر متجر آبل الإلكتروني أن مواعيد التسليم تأجلت إلى أوائل ديسمبر، نتيجة نفاد المخزون المتاح للطلب الفوري.

نظام الحجز المسبق لم يمنع نفاد الهاتف



أتاحت آبل للعملاء استخدام برنامج Get Ready، الذي يسمح لهم بإعداد طلباتهم مسبقا لتسريع عملية الدفع عند فتح باب الطلب المسبق رسميا.

لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لضمان الحصول على الهاتف، إذ أفاد عملاء بأنهم لم يتمكنوا من إتمام عمليات الشراء قبل نفاد الكميات المتاحة.

وأشار تقرير لموقع CNET إلى أن محاولة شراء الهاتف عبر البرنامج لم تنجح أيضا، رغم الاستعداد لبدء الطلب فور فتح المتجر الإلكتروني في الموعد المحدد.

وأوضح التقرير أن نافذة الحصول على الهاتف ضمن الدفعة الأولى كانت قصيرة للغاية، بحيث لم يتمكن بعض الراغبين في شرائه من إتمام إجراءات الحجز بالسرعة المطلوبة.

آيفون ديو

شكاوى من تأخر التسليم

وعبر عملاء آبل عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إحباطهم بعد فشلهم في تأمين الهاتف، خصوصا أولئك الذين كانوا يأملون الحصول عليه يوم الإطلاق، الجمعة 23 أكتوبر.

ومع تأجيل مواعيد التسليم عبر المتجر الإلكتروني إلى أوائل ديسمبر، قد يضطر المشترون الذين لم يتمكنوا من الحجز في الدفعة الأولى إلى الانتظار عدة أسابيع إضافية للحصول على الجهاز.

ولم يتضمن التقرير تفاصيل مؤكدة بشأن عدد الوحدات التي نفدت أو حجم الطلب الإجمالي على الهاتف، كما لم يوضح موعد عودة المخزون إلى مستوياته الطبيعية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات التي قد تواجه المستهلكين عند محاولة شراء الأجهزة الجديدة فور طرحها، حتى مع استخدام أدوات الحجز المسبق التي تهدف إلى تسريع إجراءات الشراء.