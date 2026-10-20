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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب رسمي يؤكد اقتراب إطلاق آيباد ميني الجديد بتصميم مختلف كليا

آيباد ميني
آيباد ميني
احمد الشريف

تسببت شركة "أبل" بطريق الخطأ في تسريب معلومات تؤكد استعدادها لإطلاق جيل جديد ومطور من أجهزة "آيباد ميني"؛ وذلك بعد ظهور غطاء حماية غير مسبوق على موقعها الرسمي.

تغيير في التصميم الخارجي

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني، رصد المتابعون ظهور غطاء حماية جديد كلياً يحمل الرمز (A3632) ضمن قاعدة البيانات الرسمية لشركة أبل في فرنسا. 

ويعتبر هذا الرمز الجديد دليلاً قاطعاً على تغيير التصميم، فالشركة استخدمت نفس الغطاء القديم لنسخ آيباد ميني في عامي 2021 و2024 دون تغيير. 

وظهور غطاء جديد الآن؛ يعني ببساطة أن الجهاز القادم سيأتي بأبعاد مختلفة، أو ترتيب جديد للأزرار، أو ربما شكل مختلف لبروز الكاميرا، مما سيجعل الأغطية القديمة غير صالحة للاستخدام.

مغناطيس أقوى لتثبيت الغطاء

وأوضح التقرير أن الوثائق الرسمية المسربة كشفت عن تغييرات هندسية داخلية أيضا؛ فقد أظهرت البيانات أن الغطاء الجديد يحتوي على كمية مضاعفة تقريباً من المعادن المغناطيسية مقارنة بالجيل الحالي. 

ويشير هذا بوضوح إلى نية أبل استخدام قطع مغناطيس أكبر وأقوى لتثبيت الغطاء، وهو ما يتوافق مع الشائعات التي تؤكد تغيير الهيكل المعدني للجهاز وتوزيع القطع الداخلية بشكل جديد ليتحمل الاستخدام الشاق.

شاشة مذهلة وكاميرا في مكان جديد

ومن المتوقع أن يقدم هذا الآيباد الصغير قفزة هائلة في الأداء. حيث تشير التسريبات إلى تزويده بشاشة من نوع "أوليد" (OLED) التي تعرض ألواناً زاهية جداً ودرجات أسود عميقة، مع معالج قوي وسريع جداً. 

كما ستنقل الشركة الكاميرا الأمامية لتصبح في منتصف الحافة الطويلة (الوضع العرضي) لتسهيل مكالمات الفيديو. وسيدعم الجهاز مقاومة أفضل للماء. 

ورغم هذه المميزات الرائعة، يرى الخبراء أن هذا التطور الكبير قد يرفع سعر الجهاز ليبدأ من 799 دولاراً بدلاً من 599 دولاراً، ومن المحتمل الإعلان عنه رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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