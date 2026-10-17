جنون الشراء.. نفاد هواتف "آيفون ديو" القابلة للطي في دقائق معدودة

شهدت الأسواق العالمية حالة من الجنون مع بدء الحجز المسبق لأول هاتف قابل للطي من شركة "أبل"، والذي يحمل اسم "آيفون ديو" (iPhone Duo)، حيث نفدت الكميات المطروحة بالكامل في غضون دقائق، مما اضطر الشركة لتأجيل مواعيد التسليم.

إقبال تاريخي وتأجيل للتسليم

وبحسب تقرير نشره موقع "ياهو فاينانس" الاقتصادي، فتحت شركة أبل باب الحجز المسبق لهاتفها الثوري الجديد بسعر يبدأ من 1999 دولارًا أمريكيًا.

ورغم السعر المرتفع الذي يعادل ثمن جهاز كمبيوتر محمول قوي، إلا أن الإقبال كان تاريخيًا وغير مسبوق.

ففي غضون دقائق معدودة من فتح الموقع، تم حجز الدفعة الأولى بالكامل، مما دفع الشركة للإعلان عن تأجيل مواعيد تسليم الطلبات الجديدة.

فبدلاً من استلام الهاتف في الموعد الأصلي المقرر يوم 23 أكتوبر الجاري، سيتعين على المشترين الجدد الانتظار حتى أواخر شهر يناير من العام القادم للحصول على أجهزتهم.

طلب يفوق التوقعات

وأوضح التقرير أن هذا الاندفاع الكبير يعكس تعطش عشاق التكنولوجيا لمنتجات أبل المبتكرة، خاصة وأن "آيفون ديو" يمثل أول دخول للشركة في عالم الهواتف القابلة للطي، والذي ظلت تدرسه وتطوره لسنوات طويلة في سرية تامة.

وتشير بعض التقارير الصحفية الأخرى إلى أن الطلب كان ضخماً لدرجة أن بعض النسخ ذات المساحات التخزينية الكبيرة تم تأجيل تسليمها حتى عام 2027.

ويثبت هذا النجاح الساحق في الساعات الأولى قوة العلامة التجارية لأبل وثقة المستخدمين في جودة منتجاتها، رغم المنافسة الشرسة في هذا المجال.

انتصار مالي وتأثير على الأسهم

وأشار الخبراء الماليون إلى أن هذا الإطلاق الناجح يعتبر انتصارًا ضخمًا لشركة أبل، حيث انعكس فورًا على أداء أسهمها في البورصة.

فقد ساهم هذا الإقبال الكثيف، إلى جانب النمو القوي في مبيعات الهواتف وإطلاق خدمات الذكاء الاصطناعي في أسواق رئيسية مثل الصين، في دفع القيمة السوقية للشركة لتتجاوز حاجز الـ 5 تريليونات دولار في إنجاز تاريخي غير مسبوق، لتستعيد مكانتها كأغلى شركة في العالم.