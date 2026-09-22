صدمة للمستخدمين.. هاتف iPhone Duo القابل للطي يفتقد دعم قلم آبل المخصص

ألغت شركة آبل (Apple) خططها لإطلاق نسخة أقصر طولاً وأكثر إحكاماً من قلمها الذكي (Apple Pencil) بالتزامن مع إطلاق أول هواتفها القابلة للطي iPhone Duo، وذلك بعد مواجهة عقبات ومشكلات تقنية حالت دون دخوله مرحلة الإنتاج الضخم، وفقاً لما أورده الكاتب جو روسينول في تقرير نشره موقع MacRumors استناداً إلى بيانات نشرها الصحفي مارك جورمان في وكالة بلومبرج (Bloomberg).

تفاصيل القلم المصغر

أوضح التقرير أن شركة آبل كانت تعمل على تطوير طراز أقصر حجماً ومعدل خصيصاً من قلم Apple Pencil ليتلاءم مع هاتف iPhone Duo الجديد، حيث كان من المخطط أن يلتصق القلم مغناطيسياً بجانب المفصلة الخاصة بالهيكل الدفتري للجهاز.

وأكد مارك جورمان أن المشروع تقرر تجميده وإلغاؤه قبيل بدء مراحل التصنيع الواسعة نتيجة ظهور مشكلات فنية غير محددة، تركزت حول مدى كفاءة عمل القلم أو قدرة الهاتف على تزويده بالشحن المغناطيسي بطريقة مستقرة، مما دفع الشركة إلى استبعاد الملحق من خطة الإطلاق المباشر.

الاعتماد على طراز USB-C الحالي

أفاد موقع ماك رومرز بأن آبل أعلنت في المقابل عن دعم هاتف iPhone Duo القابل للطي للنسخة الحالية من قلم Apple Pencil المزودة بمنفذ USB-C، لتمكين المستخدمين من الاستفادة من وظائف التدوين والرسم على الشاشة المرنة الكبيرة.

ويأتي هذا التوجه بعد تعذر دعم طراز Apple Pencil Pro المتقدم؛ نظراً لعدم توفر سطح مغناطيسي عريض لشحنه لاسلكياً على حواف الهاتف النحيفة، مما جعل قلم USB-C المعتمد على التوصيل السلكي للشحن الخيار المتاح حالياً للمنظومة.

تأجيل تفعيل دعم القلم

أكدت شركة آبل أن ميزة دعم القلم الذكي لن تكون متاحة لهاتف iPhone Duo فور طرحه في الأسواق خلال شهر أكتوبر، بل ستصل عبر تحديث برمجي في وقت لاحق قبل نهاية العام الحالي.

وبيّن التقرير أن سبب التأجيل يعود إلى أن الهاتف لم يُهيأ في الأصل برمجياً للاعتماد على قلم USB-C التقليدي، وهو ما فرض على مهندسي الشركة تطوير تحديثات جديدة وإجراء سلسلة من الاختبارات المعملية والداخلية المكثفة لضمان دقة استجابة الشاشة الداخلية للقلم دون أي خلل وظيفي.

مواصفات هاتف iPhone Duo

استعرض التقرير ملامح هاتف iPhone Duo الذي كشفت عنه الشركة رسمياً في شهر سبتمبر كأول هاتف ذكي قابل للطي في تاريخها؛ حيث يتميز بتصميم دفتري يدمج شاشة خارجية بمقاس 5.4 بوصة وشاشة داخلية رئيسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة بأقل نسبة تجعد ممكنة، ويُعد الهاتف أنحف هواتف آيفون على الإطلاق عند فتحه كلياً.

وحددت الشركة يوم 16 أكتوبر موعداً لبدء استقبال طلبات الحجز المسبق للهاتف، على أن يبدأ التسليم والبيع في المتاجر الرسمية اعتباراً من يوم 23 أكتوبر.