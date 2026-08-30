آبل ترفع أسعار اشتراكات منصة Apple TV وباقات Apple One الترفيهية

رفعت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية أسعار الاشتراكات الشهرية والسنوية لمنصة البث الترفيهي "Apple TV" وباقة الخدمات المجمعة "Apple One"، في إطار موجة زيادات سعرية متتالية تطال منصات البث الرقمي العالمية، وفقاً لما أورده تقرير نشرته صحيفة New York Post بالتعاون مع شبكة "Fox Business".

تفاصيل الزيادات السعرية لخدمة Apple TV

أوضح التقرير، الذي أعدته الكاتبة بري ستيمسون، أن آبل طبقت زيادة على الاشتراك الشهري لمنصة Apple TV ليرتفع من 12.99 دولاراً إلى 14.99 دولاراً شهرياً، مع رفع قيمة الاشتراك السنوي من 99 دولاراً إلى 119 دولاراً في العام. كما شملت الزيادة باقة "Apple One" المجمعة التي تدمج خدمات البث التلفزيوني مع مساحة تخزين "iCloud" السحابية ومنصتي "Apple Music" و"Apple Arcade" للألعاب لترتفع الخطة الفردية من 19.95 دولاراً إلى 21.95 دولاراً شهرياً، وذلك عقب قيام الشركة برفع سعر خدمة الموسيقى في يوليو الماضي من 10.99 إلى 11.99 دولاراً شهرياً.

تاريخ تطور أسعار البث وتضاعف التكلفة منذ 2019

أشار المصدر إلى أن تكلفة الاشتراك في منصة Apple TV شهدت قفزات متسارعة منذ تدشينها لأول مرة عام 2019 بسعر 4.99 دولار شهرياً فقط، قبل أن ترفعها الشركة قبل عام من 9.99 دولار إلى 12.99 دولار، لتصل حالياً إلى ثلاثة أضعاف سعر الإطلاق الأصلي. وتضم المنصة مكتبة واسعة من الأعمال الإنتاجية الشهيرة والمسلسلات الحصرية مثل "Ted Lasso" و"The Morning Show" و"Severance" و"Silo" و"Your Friends and Neighbors"، فضلاً عن استحواذها على الحقوق الحصرية لعروض "Charlie Brown" وبث سباقات سيارات "فورمولا 1".

موجة التضخم في قطاع البث الرقمي والمنصات المنافسة

اوضح تقرير صحيفة New York Post أن آبل تنضم بهذه الزيادة إلى قائمة كبرى شبكات البث الرقمي التي رفعت أسعار اشتراكاتها في السنوات الأخيرة لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة؛ بما في ذلك "نتفليكس" (Netflix)، و"أمازون برايم" (Amazon Prime)، و"ديزني بلس" (Disney+)، و"هولو" (Hulu)، و"بيكوك" (Peacock)، و"ماكس" (Max)، و"يوتيوب بريميوم"، حيث اتجهت أغلب هذه المنصات لفرض رسوم إضافية على الخطط الخالية من الإعلانات التجارية.

النتائج المالية القياسية لآبل وأداء قطاع الخدمات

ذكرت البيانات المالية الصادرة عن آبل تحقيقها إيرادات فصلية قياسية في ربع يونيو بلغت 109.4 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين البالغة 108.65 مليار دولار، بدعم من قفزة في مبيعات الآيفون بنسبة 22% وإيرادات قياسية لحواسيب ماك واستردادات جمركية عززت الأرباح بنحو 5%، وذلك في التقرير المالي الأخير قبيل تنحي الرئيس التنفيذي تيم كوك عن منصبه وتسليم القيادة التنفيذية للشركة.