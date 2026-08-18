أمازون تطرح خصومات جديدة على أجهزة التتبع الذكية Apple AirTag

طرحت منصة التجارة الإلكترونية "أمازون" عروضاً تخفيضية جديدة على أجهزة التتبع الذكية "Apple AirTag" التابعة لشركة "آبل"، شملت الحزمة الفردية والحزمة الرباعية، لتتيح للمستخدمين تعقب مقتنياتهم الشخصية وحمايتها من الفقدان بأسعار مخفضة، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع CNN Underscored المتخصص في مراجعات وعروض المنتجات التكنولوجية.

تفاصيل الخصومات السعرية على أجهزة AirTag

أوضح التقرير أن العرض الترويجي خفّض سعر القطعة الفردية من جهاز "AirTag" إلى 24 دولاراً أمريكياً بدلاً من السعر الرسمي البالغ 29 دولاراً، محققاً وفراً قدره 5 دولارات.

كما شمل الخصم الحزمة المكونة من أربع قطع (4-Pack) لتباع بسعر 89 دولاراً بدلاً من 99 دولاراً، مما يقلص تكلفة القطعة الواحدة داخل الحزمة إلى نحو 22.25 دولاراً، وهو ما يمثل الخيار الأكثر توفيراً للراغبين في تتبع حقائب السفر والمفاتيح والمحافظ والأجهزة الشخصية في وقت واحد.

آلية عمل شبكة Find My وتقنية البحث الدقيق

أشار المصدر إلى أن أجهزة "AirTag" تعتمد في تحديد المواقع على شبكة "تحديد الموقع" (Find My) العالمية المشفرة التي تضم مئات الملايين من أجهزة آبل النشطة حول العالم، حيث ترسل إشارات بلوتوث مشفرة ومجهولة الهوية لتحديث موقع المقتنيات المفقودة بدقة على الخريطة دون استنزاف بطارية الأجهزة المحيطة.

وتدعم الأجهزة ميزة "البحث الدقيق" (Precision Finding) المعتمدة على شريحة النطاق العريض للغاية (UWB)، والتي توجه المستخدم عبر مؤشرات بصرية واهتزازات لمسية وإشارات صوتية ترشده مباشرة إلى مكان الجهاز بدقة متناهية عند الاقتراب منه.

المواصفات التقنية ومقاومة الماء وسهولة الاقتران

بيّن تقرير موقع CNN Underscored أن جهاز "AirTag" يتميز بهيكل دائري مدمج بقطر يبلغ 31.9 ملم وسُمك 8.0 ملم ووزن خفيف لا يتجاوز 11.8 جراماً، مع دعمه معيار "IP67" لمقاومة الماء والغبار بما يتيح له الصمود تحت الماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

ويقترن الجهاز بهواتف آيفون أو أجهزة آيباد بلمسة واحدة تلقائية، ويعمل ببطارية قرصية قياسية قابلة للاستبدال المنزلي من نوع "CR2032" تكفي لتشغيل الجهاز لأكثر من عام كامل.

ميزات وضع الفقدان وتدابير الخصوصية المتقدمة

ذكر التقرير أن الجهاز يدعم خاصية "وضع الفقدان" (Lost Mode) التي تتيح لأي شخص يعثر على الجهاز قراءة معلومات الاتصال الخاصة بالمالك عبر ملامسته بهاتف ذكي يدعم تقنية "NFC".

كما زودت آبل أجهزة التتبع بمنظومة أمان صارمة تمنع التتبع غير المصرح به، من خلال إرسال إشعارات تحذيرية فورية للمستخدم في حال رصد وجود جهاز تتبع مجهول يتحرك معه، إلى جانب إطلاق رنين صوتي مسموع عبر مكبر الصوت المدمج عند ابتعاد الجهاز عن مالكه لفترة ممتدة.