قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملصق تعريفي على سيارات الإسعاف .. محافظ القليوبية يوجه بجدول أسبوعي لاستقبال مصابي الحوادث بالمستشفيات
ظهور خاص للإعلامية هالة سرحان في فيلم الست لما
بنسبة نجاح 63.23%.. أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تطرح خصومات جديدة على أجهزة التتبع الذكية Apple AirTag

أمازون
أمازون
احمد الشريف

طرحت منصة التجارة الإلكترونية "أمازون" عروضاً تخفيضية جديدة على أجهزة التتبع الذكية "Apple AirTag" التابعة لشركة "آبل"، شملت الحزمة الفردية والحزمة الرباعية، لتتيح للمستخدمين تعقب مقتنياتهم الشخصية وحمايتها من الفقدان بأسعار مخفضة، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع CNN Underscored المتخصص في مراجعات وعروض المنتجات التكنولوجية.

تفاصيل الخصومات السعرية على أجهزة AirTag
أوضح التقرير أن العرض الترويجي خفّض سعر القطعة الفردية من جهاز "AirTag" إلى 24 دولاراً أمريكياً بدلاً من السعر الرسمي البالغ 29 دولاراً، محققاً وفراً قدره 5 دولارات. 

كما شمل الخصم الحزمة المكونة من أربع قطع (4-Pack) لتباع بسعر 89 دولاراً بدلاً من 99 دولاراً، مما يقلص تكلفة القطعة الواحدة داخل الحزمة إلى نحو 22.25 دولاراً، وهو ما يمثل الخيار الأكثر توفيراً للراغبين في تتبع حقائب السفر والمفاتيح والمحافظ والأجهزة الشخصية في وقت واحد.

آلية عمل شبكة Find My وتقنية البحث الدقيق

أشار المصدر إلى أن أجهزة "AirTag" تعتمد في تحديد المواقع على شبكة "تحديد الموقع" (Find My) العالمية المشفرة التي تضم مئات الملايين من أجهزة آبل النشطة حول العالم، حيث ترسل إشارات بلوتوث مشفرة ومجهولة الهوية لتحديث موقع المقتنيات المفقودة بدقة على الخريطة دون استنزاف بطارية الأجهزة المحيطة. 

وتدعم الأجهزة ميزة "البحث الدقيق" (Precision Finding) المعتمدة على شريحة النطاق العريض للغاية (UWB)، والتي توجه المستخدم عبر مؤشرات بصرية واهتزازات لمسية وإشارات صوتية ترشده مباشرة إلى مكان الجهاز بدقة متناهية عند الاقتراب منه.

المواصفات التقنية ومقاومة الماء وسهولة الاقتران

بيّن تقرير موقع CNN Underscored أن جهاز "AirTag" يتميز بهيكل دائري مدمج بقطر يبلغ 31.9 ملم وسُمك 8.0 ملم ووزن خفيف لا يتجاوز 11.8 جراماً، مع دعمه معيار "IP67" لمقاومة الماء والغبار بما يتيح له الصمود تحت الماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. 

ويقترن الجهاز بهواتف آيفون أو أجهزة آيباد بلمسة واحدة تلقائية، ويعمل ببطارية قرصية قياسية قابلة للاستبدال المنزلي من نوع "CR2032" تكفي لتشغيل الجهاز لأكثر من عام كامل.

ميزات وضع الفقدان وتدابير الخصوصية المتقدمة

ذكر التقرير أن الجهاز يدعم خاصية "وضع الفقدان" (Lost Mode) التي تتيح لأي شخص يعثر على الجهاز قراءة معلومات الاتصال الخاصة بالمالك عبر ملامسته بهاتف ذكي يدعم تقنية "NFC". 

كما زودت آبل أجهزة التتبع بمنظومة أمان صارمة تمنع التتبع غير المصرح به، من خلال إرسال إشعارات تحذيرية فورية للمستخدم في حال رصد وجود جهاز تتبع مجهول يتحرك معه، إلى جانب إطلاق رنين صوتي مسموع عبر مكبر الصوت المدمج عند ابتعاد الجهاز عن مالكه لفترة ممتدة.

أمازون آبل Apple AirTag

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

العرض المسرحي الكرفانة

الكرفانة: حكايات وأصداء .. قافلة من القصص تحمل شباب لبنان وذكرياتهم وحنينهم إلى الشوارع

مي عز الدين

بالكاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الفنانة نسمة محجوب

نسمة محجوب في حوار لصدي البلد: أفخر بالغناء في مهرجان القلعة وأغنية "مختلفة" مبهجة وبها طاقة إيجابية.. فيديو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد