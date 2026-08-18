منصف بقرار: لم أفز بلقب أفريقي.. وأسعى لتحقيق كل الألقاب مع الأهلي

حدد الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهدافه مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن المنافسة على البطولات وتحقيق الألقاب يأتي على رأس أولوياته خلال تجربته الجديدة.

وانضم بقرار إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، ليبدأ أولى تجاربه في القارة الأفريقية بعد سنوات من الاحتراف في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال منصف بقرار في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «عندما تأتي إلى نادٍ مثل الأهلي، فإن أول شيء تفكر فيه هو الألقاب».

وأوضح المهاجم الجزائري أنه يتطلع إلى تحقيق أول لقب أفريقي في مسيرته بقميص الأهلي، مؤكدًا رغبته في المنافسة على جميع البطولات التي يخوضها الفريق.

وأضاف: «لم يسبق لي الفوز بلقب إفريقي، وأتمنى أن أتمكن مع الأهلي من تحقيق كل الألقاب الممكنة».

وأشار بقرار إلى أن أهدافه لا تقتصر على التتويج بالبطولات، لكنه يسعى أيضًا إلى تقديم الإضافة الهجومية للفريق من خلال تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

وقال: «بالطبع، تسجيل الأهداف وتقديم المساعدة للفريق من أهدافي أيضًا، لكن الأهم بالنسبة إليَّ هو أن نحقق البطولات وأن نذهب بعيدًا في جميع المنافسات».

وأكد اللاعب أن طبيعة الأهلي تجعله مختلفًا عن أي نادٍ آخر، خاصة أن المنافسة على الألقاب تمثل هدفًا دائمًا للفريق.

وأضاف: «أي لاعب يأتي إلى الأهلي يعرف أنه يلعب من أجل الألقاب، وهذه نقطة إيجابية جدًا، لأن كل شيء متوفر هنا لتحقيق النجاح والتتويج».

وأشاد بقرار بالإمكانيات التي وجدها داخل النادي منذ وصوله، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني والعاملين في الأهلي يوفرون الأجواء المناسبة أمام الفريق لتحقيق أهدافه.

ويأمل المهاجم الجزائري أن تكون تجربته مع الأهلي ناجحة على جميع المستويات، وأن يساهم في تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي يحملها منذ وصوله إلى القلعة الحمراء.