منصف بقرار: الاحتراف علمني الكثير.. وهذه أبرز محطات مسيرتي

استعاد الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي، أبرز محطات مسيرته الاحترافية ، من بداية من نشأته في الجزائر مرورًا بتجربته الاحترافية في أوروبا والولايات المتحدة، وصولًا إلى انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وتحدث بقرار عن رحلته الكروية والتجارب التي خاضها قبل الوصول إلى الأهلي، مؤكدًا أن الاحتراف خارج الجزائر ساعده على اكتساب العديد من الخبرات على المستويين الشخصي والرياضي.

وقال منصف بقرار في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه ولد ونشأ في مدينة صالح باي، وبدأ ممارسة كرة القدم هناك، قبل الانتقال إلى عدد من الأندية الجزائرية.

وأوضح: «ولدت ونشأت في مدينة صالح باي، وبدأت ممارسة كرة القدم هناك. لعبت في أكاديمية GSMB، وهي أكاديمية صغيرة، ثم عدت إلى صالح باي، وبعدها انتقلت إلى مولودية العلمة، وبعد ذلك انتقلت إلى وفاق سطيف».

وأشار إلى أن الانتقال إلى أوروبا لم يكن سهلًا، لكنه نجح في مواصلة مشواره، خاصة مع تواجده ضمن منتخبات الجزائر للفئات السنية.

وأضاف: «لم تكن رحلة الخروج من الجزائر والاحتراف في أوروبا سهلة، لكن الحمد لله وفقني الله، خاصة أنني كنت ضمن منتخبات الجزائر للفئات السنية تحت 17 عامًا وتحت 18 عامًا، ثم واصلت مشواري حتى وصلت إلى المنتخب الأول».

وتحدث بقرار عن تجربته مع إسترا الكرواتي، قبل الانتقال إلى نيويورك سيتي الأمريكي، حيث قضى عامين وصفهما بالمهمين في مسيرته.

وقال: «لعبت مع إسترا في كرواتيا، ثم انتقلت إلى نيويورك سيتي الأمريكي، وقضيت هناك عامين. كانت تجربة مهمة جدًا بالنسبة إليَّ، وساعدتني كثيرًا على المستوى الشخصي والاحترافي».

وعاد اللاعب إلى كرواتيا من بوابة دينامو زغرب، قبل أن ينتقل إلى الأهلي، مؤكدًا رضاه عن التجارب التي خاضها في مسيرته.

وأوضح: «بعد ذلك عدت إلى كرواتيا من بوابة دينامو زغرب، وخضت هناك تجربة مميزة للغاية. كنت راضيًا عن المستوى الذي قدمته، والحمد لله كتب الله لي بعد ذلك الانتقال إلى الأهلي».

وأكد بقرار أن تجربة الاحتراف جعلته أكثر قدرة على التعامل مع صعوبات الحياة بعيدًا عن أسرته، مشددًا على أهمية الدعم الذي حصل عليه من عائلته.

وقال: «أن تكون مغتربًا وبعيدًا عن عائلتك يعلمك ذلك الكثير من الأمور. الحياة ليست سهلة عندما تكون بعيدًا عن أهلك وتعيش بمفردك، خاصة بالنسبة إلى لاعب كرة القدم».

وأضاف أن هذه التجارب ساعدته على النضج واكتساب خبرات ستفيد في تجربته الجديدة مع الأهلي.