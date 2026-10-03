أحمد رجب يروي تفاصيل إنقاذ طفل صغير سقط من البلكونة

روى الشاب أحمد رجب 25 عاماً تفاصيل لحظات إنقاذ طفل صغير يبلغ من العمر 4 أو 5 سنوات من السقوط من بلكونة منزله، مؤكداً أنه كان متواجداً أمام محل الدش الذي يعمل فيه مع والده لحظة وقوع الحادثة.

وقال أحمد رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «مساء جديد»، المذاع على قناة «المحور»، كنت واقفاً أمام المحل في الخارج لإحضار شيء من المحل الثاني، ووقفت أتكلم مع أحد في الخارج، فسمعنا صوت طفل صغير يبيكي»

وأوضح رجب أن الطفل كان بمفرده داخل الشقة مع أطفال آخرين وقت الواقعة، قائلاً: "والده ووالدته لم يكونا موجودين، والدته كانت تحضر شيئاً من الخارج، وتركته مع أخته الصغيرين، أطفال مع بعضهم في البيت".