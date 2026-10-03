خبير أفريقي: رسائل الرئيس السيسي تترجم رؤية مصر لدعم نهضة القارة وتحويل آثار الصراعات إلى فرص للتنمية

قال رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى الأعمال، فى مدينة العلمين الجديدة، تعكس بصورة واضحة الرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية، وفلسفة الدولة في التعامل مع قضاياها ودعم مسارات التنمية والاستقرار بها.

أهمية رسائل الرئيس السيسي

وأوضح زهدي، خلال لقاء مع الإعلامية هاجر جلال على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أهمية رسائل الرئيس السيسي ترتبط بالتوقيت الذي انعقد فيه المنتدى، في ظل ظروف إقليمية ودولية تشهد تطورات متسارعة، إلى جانب ما شهده الحدث من حضور واسع وزخم يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا الأفريقية.

وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المنتدى يحمل دلالات تتجاوز مجرد المكان، موضحًا أن المنطقة كانت في وقت سابق مرتبطة بآثار الحرب العالمية الثانية ومخاطر الألغام، قبل أن تتحول إلى مدينة حديثة ومركز للتنمية والاستثمار.

رسالة أوسع للقارة الأفريقية

وأضاف الخبير في الشؤون الأفريقية أن تجربة العلمين تقدم نموذجًا لفكرة تحويل آثار الصراعات إلى فرص جديدة للبناء والتنمية، وهو ما يمكن أن يمثل رسالة أوسع للقارة الأفريقية بشأن قدرتها على تجاوز آثار الحروب والصراعات، وإعادة بناء مجتمعاتها وفق رؤى تنموية جديدة.

ساحة للتحديات والأزمات

وأكد زهدي أن أفريقيا تمتلك القدرة على الانتقال من كونها ساحة للتحديات والأزمات إلى مساحة لإنتاج الأفكار وإقامة المشروعات وتعزيز الأعمال والاستثمارات، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسي عكست توجه الدولة المصرية وتحركاتها تجاه القارة خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن تلك الرسائل قدمت تصورًا واضحًا للموقف المصري الداعم للدول الوطنية والحكومات والشعوب الأفريقية، والقائم على احترام إرادة الدول وخصوصية تجاربها، مع تعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.