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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

نصر اكتوبر المجيد
نصر اكتوبر المجيد
الغربية أحمد علي

تقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، كما وجه التهنئة إلى رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد رئيس جامعة طنطا أن السادس من أكتوبر سيظل يومًا خالدًا في تاريخ الوطن، وشاهدًا على قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على تجاوز أصعب التحديات حين تتوحد الإرادة الوطنية خلف هدف واضح، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار العظيم لم يكن انتصارًا عسكريًا فحسب، وإنما كان تجسيدًا متكاملًا للتخطيط والعلم والعمل والإصرار، ووحدة الشعب مع مؤسسات دولته، والإيمان بقدرة المصريين على صناعة مستقبلهم مهما بلغت التحديات.

تهنئة نصر أكتوبر 

ووجّه الدكتور محمد حسين تحية إجلال وتقدير إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب مصر وكرامتها، وإلى أبطال القوات المسلحة الذين سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم ملحمة العبور، مؤكدًا أن ما قدمه جيل أكتوبر سيظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ونموذجًا خالدًا في التضحية والانتماء والوفاء للوطن.

 

دعم القيادة السياسية 

وأكد رئيس جامعة طنطا دعمه الكامل للقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي المصري، وصون مقدرات الدولة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة تفرض قدرًا أكبر من الوعي والمسئولية والتكاتف المؤسسي.

توعية المجتمع 

وقال إن المرحلة الراهنة تؤكد أهمية استحضار روح أكتوبر بما تحمله من معاني الوعي والانضباط ووحدة الهدف والعمل المشترك، مشددًا على أن قوة الدولة المصرية ترتكز على تماسك مؤسساتها، ووعي أبنائها، وقدرتها على العمل المتكامل في مواجهة التحديات، مع الحفاظ على الثوابت والمصالح الوطنية العليا.

 

مسئولية وطنية للجامعات المصريه 

وأضاف الدكتور محمد حسين أن الجامعات المصرية تتحمل مسئولية وطنية مهمة في هذه المرحلة، لا تقل أهمية عن دورها التعليمي والبحثي، من خلال بناء وعي حقيقي لدى الشباب قائم على المعرفة والفهم والتحقق من المعلومات، وتعميق قيم الانتماء والمواطنة، وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في عملية التنمية، والتعامل بوعي ومسئولية مع ما يحيط بالدولة المصرية من تحديات.

 

دعم مؤسسات الدولة 

وأوضح أن جامعة طنطا ستواصل القيام بدورها كإحدى مؤسسات الدولة الوطنية من خلال تسخير إمكاناتها العلمية والبحثية وخبرات علمائها لخدمة المجتمع ودعم خطط التنمية، إلى جانب مواصلة برامجها وأنشطتها الهادفة إلى رفع وعي الطلاب، وتعزيز قيم العمل والانتماء والمسئولية المجتمعية لديهم، إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي والقادر على التمييز والفهم يمثل أحد أهم مرتكزات قوة الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات وصناعة المستقبل.

 

الثقة في قدرة مصر 

واختتم رئيس جامعة طنطا تهنئته مؤكدًا أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مناسبة وطنية نستمد منها الثقة في قدرة مصر على تجاوز التحديات مهما بلغت صعوبتها، متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها إلى كل ما يحقق لها التقدم والرخاء، لتظل رايتها عالية ومكانتها راسخة بين الأمم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا تهنئة نصر اكتوبر

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