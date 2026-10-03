زيلينسكي: ضربات أوكرانية استهدفت مواقع تشغيل صواريخ إسكندر في بريانسك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مواقع روسية في عدد من المناطق، بينها مواقع تضم أنظمة إطلاق صواريخ «إسكندر» في مقاطعة بريانسك الروسية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حساباته الرسمية، إن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى تمكنت من استهداف منشآت قال إنها تخدم «آلة الحرب» الروسية، مشيرًا إلى وصول الضربات إلى مقاطعة سامارا، إلى جانب مواقع القوات الروسية التي تشغل منصات «إسكندر» في بريانسك.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن هناك «نتائج جديدة» في البحر الأسود، في إطار ما وصفه باستمرار العمليات الأوكرانية بعيدة المدى ضد مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالقدرات الروسية المستخدمة في الحرب.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في أعقاب سلسلة من الهجمات الروسية التي قالت السلطات الأوكرانية إنها استهدفت بنية تحتية مدنية وسككًا حديدية ومنشآت للطاقة ومبانٍ سكنية في عدة مناطق أوكرانية.

كما أشار زيلينسكي إلى سقوط طائرة مسيرة روسية من طراز «شاهد» على الجسر الشمالي في العاصمة كييف، فضلًا عن إصابة سفينة في مدينة تشورنومورسك بطائرة مسيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية.

وتعد منظومات «إسكندر» من أبرز أنظمة الصواريخ الروسية المستخدمة في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا، وتشمل صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وتستطيع استهداف مواقع على مسافات بعيدة.

وكانت بريانسـك قد ظهرت في بيانات أوكرانية سابقة بشأن الضربات بعيدة المدى؛ إذ أعلن زيلينسكي في الأول من أكتوبر استهداف مستودع إمداد للقوات الروسية في المقاطعة، إلى جانب أهداف أخرى في مقاطعتي أوريول وسامارا والبحر الأسود.

ولم تتضمن التصريحات الأوكرانية الأخيرة تفاصيل محددة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بمواقع «إسكندر» في بريانسك أو عدد الأنظمة التي جرى استهدافها، كما لم تتوافر في المصادر التي جرى الاطلاع عليها معلومات روسية مستقلة تؤكد حجم الخسائر الناجمة عن الضربة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضربات بعيدة المدى المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مع تركيز كييف على استهداف منشآت ومنظومات عسكرية داخل الأراضي الروسية، بالتزامن مع استمرار موسكو في تنفيذ هجمات جوية وصاروخية على أهداف داخل أوكرانيا.