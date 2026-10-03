5 سيارات SUV في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

يحتوي السوق المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية، أو الناحية الهيكلية، والتي تتضمن إصدارات السيدان أو الهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة صاحبة هذا الموضوع، وهي الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV في السوق المصري.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، ويصل العزم الأقصى للدوران إلى 210 نيوتن متر، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

دعمت كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، ويتراوح سعر السيارة بين 1,825,000 و 2,400,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تأتي ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومعدل تسارع يقدر بـ 8.6 ثانية من 0 لـ 100 كم/ساعة، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 جنيه و 1,690,000 جنيه.

إم جي وان

إم جي وان

زودت السيارة إم جي وان بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانا و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 8.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,400,000 جنيه.

جيتور T2

جيتور T2

زودت جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة إجمالية قدرها 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,900,000 وصولًا إلى 2,150,000 جنيه.