قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه
منتخب السعودية يتأهل لنهائي خليجي 27 بالفوز على قطر 3-2 بركلات الترجيح
لميس الحديدي: مصر ترفض الزج باسمها في أزمة إثيوبيا الداخلية
5 سيارات SUV في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر
بورصة لندن.. رئيس التنشيط السياحي يتفقد جناح مصر ويبحث مع Jet2 زيادة الرحلات البريطانية
مطار النجف يعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيران اعتبارا من الغد
ترحيب متبادل.. تفاصيل لقاء أبو العينين ورئيس نيجيريا السابق على هامش منتدى العلمين- أفريقيا
رسميُا.. مواعيد المترو الجديدة والقطار الكهربائي بعد التوقيت الشتوي 2026
الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر
خبير أفريقي: رسائل الرئيس السيسي تترجم رؤية مصر لدعم نهضة القارة وتحويل آثار الصراعات إلى فرص للتنمية
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الزج باسم مصر في أزمة إثيوبيا مرفوض
زيلينسكي: ضربات أوكرانية استهدفت مواقع تشغيل صواريخ إسكندر في بريانسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

سيارات SUV
سيارات SUV
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية، أو الناحية الهيكلية، والتي تتضمن إصدارات السيدان أو الهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة صاحبة هذا الموضوع، وهي الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV في السوق المصري.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، ويصل العزم الأقصى للدوران إلى 210 نيوتن متر، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

دعمت كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، ويتراوح سعر السيارة بين 1,825,000 و 2,400,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تأتي ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومعدل تسارع يقدر بـ 8.6 ثانية من 0 لـ 100 كم/ساعة، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 جنيه و 1,690,000 جنيه.

إم جي وان

إم جي وان

زودت السيارة إم جي وان بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانا و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 8.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,400,000 جنيه.

جيتور T2

جيتور T2

زودت جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة إجمالية قدرها 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,900,000 وصولًا إلى 2,150,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2027 أسعار السيارات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

كارثة صحية.. تفقد الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يؤثر على صحتك

كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

ترشيحاتنا

للأمم المتحدة

الأمم المتحدة: أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة

انتصارات أكتوبر المجيدة

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

فرنسا تتعهد بتعزيز دعمها لمكافحة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

بالصور

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد