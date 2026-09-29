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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات|5 موديلات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية "بالأسعار".. سيارة كورية بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

سوق المستعمل.. سيارة كورية بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات المتنوعة، التي تختلف بحسب التصميم والتجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع التقنيات والأسعار.

بقوة 192 حصانًا.. مواصفات مازدا CX-60 2026
تأتي مازدا CX-60 2026 ضمن طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعتمد عليها العلامة اليابانية في فئة السيارات متوسطة الحجم.

ديبال G318 بتكنولوجيا REEV ومظهر رياضي.. صور
تقدم ديبال G318 المقدمة عالميًا تركيبة مختلفة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال الجمع بين تصميم ذي طابع رياضي ومنظومة كهربائية ذات مدى ممتد REEV، إلى جانب مجموعة من التقنيات المخصصة للقيادة.

5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية.. الأولى بأرخص سعر
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، وبلد المنشأ والتجميع، منها الإصدارات التي تنتمي للعلامات الفرنسية.

بتصميم الفان.. ماذا تقدم فولكس فاجن كرافتر 2026؟
تقدم فولكس فاجن عالميًا الكثير من السيارات المتنوعة، منها فئة الفان والنقل، وتعد السيارة كرافتر واحدة من أحدث هذه السيارات ضمن موديلات 2026.

سعر فولكس فاجن باسات 2026 في السعودية
تواصل فولكس فاجن باسات 2026 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات السيدان، حيث تعد من أشهر إصدارات العلامة الألمانية عن هذه الفئة، بالإضافة إلى تقديمها عبر باقة كبيرة من التجهيزات.

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