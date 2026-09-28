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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 192 حصانًا.. مواصفات مازدا CX-60 2026

مازدا CX-60 2026
مازدا CX-60 2026
صبري طلبه

تأتي مازدا CX-60 2026 ضمن طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعتمد عليها العلامة اليابانية في فئة السيارات متوسطة الحجم.

وظهرت CX-60 للمرة الأولى كأحد طرازات مازدا الجديدة ضمن عائلة المنتجات الكبيرة، مع اعتمادها على منصة ذات محرك طولي ودفع خلفي كأساس هندسي، إلى جانب توفرها عالميًا بعدد من القدرات الفنية

مازدا CX-60 2026

محرك وأداء مازدا CX-60 2026

تعتمد السيارة مازدا CX-60 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، ويولد قوة تبلغ 192 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 261 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام RWD. ومعدل استهلاك للوقود 14.1 كم لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 58 لترًا.

أبعاد مازدا CX-60 2026

يبلغ طول مازدا CX-60 2026 نحو 4,740 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,890 مم وارتفاعها إلى 1,687 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,870 مم، ويبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1,743 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 477 لترًا. 

مازدا CX-60 2026

تجهيزات مازدا CX-60 2026

تحصل السيارة على 7 وسائد هوائية، كما تتضمن منظومة السلامة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، والثبات الإلكتروني، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة، وتضم تجهيزات المساعدة على القيادة حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية

مازدا CX-60 2026

وتعتمد CX-60 2026 على مقاعد بفرش من القماش، ويحصل المقود على كسوة جلدية مع وظائف متعددة، بينما تضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12 بوصة، وتدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي مكون من 8 سماعات.

مازدا CX-60 2026

وتكتمل التجهيزات الداخلية بشاشة عدادات بقياس 7 بوصات، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، بالإضافة إلى فتحات تكييف للركاب في الصف الخلفي. 

مازدا CX 60 مازدا CX 60 2026 مواصفات مازدا CX 60 2026 سيارة مازدا CX 60 2026 السيارة مازدا CX 60 2026

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