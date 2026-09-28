قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: مندهش من الإفراج بكفالة عن مشتبه به في الهجوم على قاعدة فيرفورد البريطانية
أحمد موسى ينعى أحمد الزند.. حضور كبير في عزاء وزير العدل الأسبق
عمرو أديب: ارتفاع أسعار مكونات وجبة الإفطار في مصر.. وهذا مصير الخبز السياحي
محمد الشناوي يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2028
بعد الفوز 4-2.. الاتحاد المصراتي يهدي وائل جمعة درع النادي
البترول: خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب استثمارات جديدة
إجازة 6 أكتوبر 2026 .. الموعد وهل تُرحل إلى الخميس؟
هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في البرتغال بعد دخان داخل مقصورة الركاب
الظهور الأول لـ عمرو الجزار بعد عودته من ألمانيا وبدء برنامجه التأهيلي
نواف سلام يبحث مع ماركو روبيو مسار استعادة سيادة لبنان والانسحاب الإسرائيلي
برشلونة يراقب لاعب تشيلسي للتعاقد معه.. تفاصيل
وزير الدفاع السعودي: نبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بإدارة أمين عمر.. الكونغو الديمقراطية تهزم زيمبابوي بتصفيات أمم إفريقيا

أمين عمر
أمين عمر
مجدي سلامة

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا على نظيره زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وافتتح يوان ويسا التسجيل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 30، قبل أن يضاعف صامويل موتوسامي النتيجة في الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 45+2.

وحاول منتخب زيمبابوي العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، وتمكن مارشال مونيتسي من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 90+3، لكن منتخب الكونغو الديمقراطية حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

يذكر أن هذه المباراة كانت تحت إدارة الحكم المصري أمين عمر.

تصفيات أمم إفريقيا أمين عمر الكونغو الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

هشام يكن

هشام يكن: تعادل إريتريا مع كينيا تاريخي.. ومواجهة جنوب أفريقيا صعبة للغاية

ترشيحاتنا

سعر الخبز السياحي والفينو الحر

سعر الخبز السياحي والفينو الحر.. بلغ عن المتلاعبين بالأوزان

الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مُجددًا

جانب من الاجتماع

وزارة الإسكان تستعرض مع بعثة البنك الدولي موقف تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر

بالصور

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد