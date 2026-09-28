بإدارة أمين عمر.. الكونغو الديمقراطية تهزم زيمبابوي بتصفيات أمم إفريقيا

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا على نظيره زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وافتتح يوان ويسا التسجيل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 30، قبل أن يضاعف صامويل موتوسامي النتيجة في الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 45+2.

وحاول منتخب زيمبابوي العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، وتمكن مارشال مونيتسي من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 90+3، لكن منتخب الكونغو الديمقراطية حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

يذكر أن هذه المباراة كانت تحت إدارة الحكم المصري أمين عمر.